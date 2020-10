Assisi Domani e il PD Assisi chiedono di ripensare misure di chiusura

Assisi Domani e il PD di Assisi esprimono grande preoccupazione per la situazione sanitaria, ma anche per quella socio-economica che si sta verificando in Umbria e nello specifico nella Città Serafica a seguito dell’ordinanza n. 68 emanata dalla presidente Tesei, che impone la completa chiusura domenicale, fino al 14 novembre, di tutti gli esercizi commerciali, anche quelli di vicinato.

Per i piccoli esercizi del centro storico di Assisi e, in generale, per tutte le piccole realtà economiche del territorio, questa chiusura rischia di essere “ il colpo di grazia ” di un anno neanche lontanamente paragonabilea quello del terremoto del 1997.

Assisi, come centro storico e città d’arte, già duramente provata dal lock-down e da una stagione turistica che, nel migliore dei casi, si chiuderà con il 20% delle presenze abituali, non può reggere un colpo ulteriore, oltretutto non concretamente motivato dalla potenzialità di riduzione del contagio: decine e decine di esercizi commerciali di vicinato, se la Regione non correrà ai ripari, verranno letteralmente uccisi dal provvedimento restrittivo.

Come si può pensare di ridurre i contagi chiudendo piccoli esercizi di vicinato di domenica, quando i centri commerciali sono aperti per tutto il resto della settimana?

Rileviamo che sulle modalità delle chiusure non c’è stato, da parte della Regione, il necessario ascolto e la necessaria condivisione con i Sindaci.

Se si vuole chiudere tutto, allora è necessario che la Regione e il Governo se ne facciano caricoprevedendo contestualmente adeguate misure compensative e di ristoro economico e finanziario– che il Sindaco di Assisi aveva già chiesto a gran voce in relazione al“DL Agosto”, coinvolgendo anche i parlamentari umbri di tutti gli schieramenti politici–per quelle attivitàdella filiera del turismo, del commercio e dell’accoglienza soprattutto dei centri storici che – ormai è chiaro – non potranno farcela da soli essendosi azzerato il turismo internazionale.

In tal senso, la Regione Umbria deve farsi parte diligente per chiedere adeguate risorse al Governo e per ripristinare le condizioni minime di sopravvivenza di tantissime partite iva e piccole attività economiche che rappresentano larga parte del tessuto socio-economico di città come Assisi.

Siamo tutti disposti a sacrifici e rinunce in favore della sicurezza sanitariae, pertanto, da Assisi parte una proposta, come sempre, costruttiva e fattiva: non si impedisca di lavorare di domenica agli esercizi commerciali di vicinato e soprattutto si trovino le risorse vere per ristorare questa larga parte del nostro tessuto economico e garantire così i tanti posti di lavoro che, direttamente o indirettamente, dipendono dalla filiera del commercio e del turismo.

Come Amministrazione abbiamo il dovere di garantirela sicurezza e la salute dei cittadini,senza tuttavia trascurare tutte le necessarie misure per preservare e proteggere il tessuto socio-economico della nostra città, che è da sempre volano per l’intera Regione.

E’ il momento dell’unità. Siamo chiamati tutti insieme a risolvere il problema sanitario, ma facendo tutto il possibile per noncompromettere quello socio-economico.

