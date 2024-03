Assisi e il Monte Subasio, presentati a Milano gli eventi estivi

Assisi grande protagonista, oggi a Milano, a “Fa’ la cosa giusta”, la fiera degli stili di vista sostenibili, dove il Comune ha presentato una serie di proposte dedicate al tema dei cammini nella natura e al Parco del Monte Subasio, come opportunità per nuove forme di turismo all’aria aperta ed esperienziale.

Nell’ambito dello spazio “Umbria, cuore verde dei Cammini d’Italia”, promosso dalla Regione, sono state illustrate le strategie per la valorizzazione delle risorse naturalistiche e il programma degli eventi estivi sul Subasio. Oltre 30 appuntamenti gratuiti, come passeggiate alla scoperta di flora e fauna tipica a contatto diretto con il bosco, escursioni sensoriali, laboratori, trekking, yoga e relax nella natura.

Grande attesa per “Ascesa al monte”, in programma il 13 e 14 luglio prossimo: un percorso ad anello fra sacro e profano, immersi nella natura del parco del Monte Subasio, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’Ensemble Micrologus legati al tema della natura.

Nel corso dell’incontro è stato presentato per la prima volta il sito internet www.destinazionesubasio.it, il primo portale turistico interamente dedicato alla promozione delle bellezze e risorse naturalistiche del Parco regionale del Monte Subasio. Si tratta di un sottoportale di UmbriaTourism, che si propone come nuovo strumento di promozione turistica a servizio dei quattro comuni del territorio del parco (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina), con la città serafica capofila dell’iniziativa.

All’evento è intervenuto anche il ministro al Turismo, Daniela Santanchè, sottolineando, in un momento di dialogo con Fabrizio Leggio, assessore al Turismo di Assisi, il buon lavoro svolto nella promozione del turismo dei cammini. “Avete la fortuna – ha sottolineato in un video rilanciato sulle pagine social Visit Assisi – di vivere in una città meravigliosa, con dei cammini meravigliosi, la via di Francesco, un cammino molto importante, siate orgogliosi di Assisi”.

“Assisi – ha evidenziato Leggio- non poteva mancare a un appuntamento come questo, in cui Ministero del Turismo e Regione Umbria valorizzano il turismo lento ed esperienziale. Siamo qui per promuovere Assisi e il territorio del Parco del Monte Subasio come opportunità per quanti vogliono vivere esperienze fra natura, cammini, storia, cultura, arte, avventura, relax e spiritualità. Assisi offre molto anche in questo ambito e ringraziamo il ministro Santanchè per averne promosso e riconosciuto la centralità, esprimendo il suo apprezzamento”.

All’incontro ha partecipato anche il noto conduttore televisivo Federico Quaranta, reduce dal grande successo ottenuto con l’ultima puntata de Il Provinciale, andata in onda sabato scorso su Rai3, con protagonista proprio Assisi e il Monte Subasio.