Assisi: Pavanelli, Ciprini, Gallinella sulle celebrazioni per San Francesco

“Oggi in Cdm é stato votato il decreto per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi che cadranno nel 2026. Inoltre nel 2025 cadrà anche il Giubileo che, per il territorio, significa un’ulteriore occasione di attrarre turisti da tutto il mondo.

Fonte Ufficio Stampa

Emma Pavanelli

Grazie ai fondi destinati, Assisi e l’Umbria hanno l’occasione unica per essere al centro del mondo, investire ed accogliere l’opportunità di rilanciare il turismo e l’economia. Una grande opportunità per rivitalizzare il turismo e far conoscere la nostra regione”. Lo hanno riferito i portavoce umbri M5s Emma Pavanelli, Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella.