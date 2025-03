Assisi, Stefano Pastorelli ritira la candidatura a sindaco

“Sostegno a Cicogna per l’unità del centrodestra”

Assisi – Stefano Pastorelli ha annunciato il ritiro della sua candidatura a sindaco di Assisi, confermando il pieno sostegno a Eolo Cicogna, scelto come candidato unitario dal centrodestra. In una nota, Pastorelli ha spiegato la sua decisione, ribadendo il suo impegno per la città e per la coalizione.

“La mia candidatura era nata dalla volontà di proseguire un progetto iniziato da anni e condiviso con tante persone che mi hanno sostenuto”, ha dichiarato Pastorelli. Tuttavia, per favorire l’unità della coalizione, gli è stato chiesto di fare un passo indietro. “Riconosco a Eolo Cicogna le qualità necessarie per governare la nostra città e per questo ho deciso di sostenerlo”.

L’esponente di Forza Italia, già consigliere regionale, ha assicurato il suo contributo al fianco della coalizione, con l’obiettivo di garantire un governo stabile e forte per Assisi.

“Lavorerò per il rilancio della città e il benessere dei cittadini”, ha concluso, ribadendo la convinzione che Cicogna rappresenti la scelta migliore per il futuro del territorio.