Stefano Pastorelli si candida a Sindaco di Assisi

La proposta di una guida solida per il futuro di Assisi

Stefano Pastorelli si candida – La situazione attuale di Assisi non è più sostenibile. La città, simbolo di storia e cultura, si trova oggi ad affrontare una fase di stallo che ne minaccia il futuro. Il desiderio di riscatto è palpabile, e molti cittadini esprimono la necessità di cambiamento. La città merita di più, merita risposte concrete, una visione chiara e un’amministrazione capace di prendere decisioni per il bene collettivo. Sono le parole di Stefano Pastorelli, Forza Italia, che ha sciolto al fine le riserve per candidarsi a primo cittadino di Assisi.

A rendere ancora più difficile questa situazione – secondo Pastorelli – è il senso di immobilismo che sembra aver paralizzato l’attuale gestione amministrativa. Una gestione che non è riuscita a rispondere adeguatamente alle sfide che si sono presentate, lasciando la città in uno stato di inerzia che non è più tollerabile. Di fronte a questa realtà, non è più possibile restare spettatori. È il momento di agire con coraggio, determinazione e visione.

Sono consapevole, spiega in una lettera, della grande responsabilità che porto sulle spalle: quella di rappresentare le migliaia di cittadini che, durante le precedenti elezioni, hanno riposto la loro fiducia in me. A loro devo una risposta concreta, un impegno tangibile. Per questo, oggi, mi candido a sindaco di Assisi, con l’intento di realizzare un progetto di rilancio che possa finalmente risvegliare la città dal torpore in cui è stata lasciata.

Il mio obiettivo è chiaro e preciso: costruire un progetto vincente per Assisi, che vada oltre le promesse e si concretizzi in azioni reali. Voglio una città dinamica, capace di recuperare il suo splendore e di affrontare con determinazione le sfide del futuro. Questo progetto è pensato per rispondere ai bisogni dei cittadini, per migliorare la qualità della vita e per rendere Assisi un punto di riferimento a livello regionale e nazionale.

Purtroppo, in questi anni, la politica cittadina è stata caratterizzata da un’incapacità di prendere decisioni e di dare una direzione chiara alla comunità. La città ha assistito a un susseguirsi di programmi e proposte che non sono mai riusciti a tradursi in azioni concrete. La gente ha perso fiducia nelle istituzioni locali, e non possiamo permetterci che questa disillusione cresca ulteriormente. È il momento di ripartire, di costruire una Assisi nuova, capace di guardare al futuro con ottimismo e determinazione.

In questa fase di stallo, sono io a fare il primo passo. Lo faccio con il coraggio di chi sa che la sfida è grande, ma anche con la consapevolezza che una guida forte e competente può portare la città fuori da questo impasse. La politica del “rimandare” non può più essere una scusa. È arrivato il momento di scegliere, di agire e di dare una direzione chiara alla città. Voglio un’amministrazione che non si limiti a gestire l’ordinario, ma che abbia la capacità di innovare e di progettare il futuro.

Un altro punto fondamentale del mio programma, dice, è l’unità. In questo periodo di incertezze, è essenziale che tutti i partiti di centrodestra e le forze civiche che hanno a cuore il bene della città si uniscano in un progetto comune. Questo non è il tempo delle divisioni, ma della responsabilità condivisa. La politica deve tornare a essere al servizio dei cittadini, non degli interessi di parte. Solo con un fronte unito e coeso potremo affrontare le sfide che ci aspettano e vincere per il bene di Assisi.

Il mio impegno è chiaro: unire le forze politiche e civiche che vogliono davvero il bene della città, costruire un progetto solido che abbia come obiettivo il rilancio e la crescita di Assisi, e vincere insieme per un futuro migliore. Non possiamo permetterci di restare fermi, dobbiamo riprendere in mano il nostro destino e farlo con un’amministrazione che sia in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

Con determinazione, coraggio e una visione chiara del futuro, voglio essere il sindaco di una Assisi che guarda avanti, dice ancora, che recupera il suo ruolo di protagonista, e che si fa promotrice di un cambiamento positivo per tutti i suoi cittadini. Questo è il mio impegno, questa è la mia sfida. Il futuro di Assisi inizia oggi, con un passo deciso verso il cambiamento.

Siamo pronti ad affrontare questa nuova fase con spirito di collaborazione, con l’obiettivo di costruire una città che sia più vivibile, più moderna e più inclusiva. Un’Assisi capace di valorizzare le sue risorse, di attrarre nuove opportunità e di diventare un modello di sviluppo per tutta la regione.

Concludo il mio appello a tutte le forze civiche e politiche che vogliono davvero cambiare la città: uniamoci, lavoriamo insieme per un futuro migliore.