Assisi verso elezioni [Audio]: confronto Cicogna Stoppini Umbria TV

Confronto tra visioni, valori e strategie per il futuro della città serafica

Assisi verso elezioni – Con le elezioni amministrative fissate per il 25 e 26 maggio 2025, la città di Assisi si trova al centro di un confronto politico – che si è svolto anche su Umbria TV nella trasmissione In Umbria condotta dal direttore Giacomo Andreoli – che va ben oltre le mura della città serafica. Due candidati si contendono la guida del Comune più simbolico dell’Umbria: Valter Stoppini, attuale sindaco facente funzione, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, e Eolo Cicogna, candidato del centrodestra con una lista civica ispirata alla tradizione imprenditoriale locale. Il dibattito elettorale si accende sui grandi temi del presente e del futuro: turismo, sicurezza, viabilità, servizi e valorizzazione territoriale.

Walter Stoppini: l’uomo della continuità e dell’esperienza amministrativa

Walter Stoppini vanta una carriera quarantennale nella Polizia di Stato e una lunga esperienza amministrativa come vicesindaco sotto Stefania Proietti. Si presenta oggi come candidato naturale della continuità, forte del risultato ottenuto nelle ultime tornate elettorali in cui ha raccolto centinaia di preferenze. “La mia vita è stata sempre al servizio della comunità” – afferma – richiamando il proprio impegno civico nelle frazioni, nell’associazionismo e nello sport.

Il suo programma punta sul rafforzamento dei servizi nei centri minori, sulla gestione ordinata del turismo in vista del Giubileo e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, e su una mobilità più efficiente e sostenibile. Tra gli interventi principali: la regolamentazione della ZTL per tutelare residenti e commercianti, la valorizzazione del sistema dei trasporti locali e l’implementazione di collegamenti tra Assisi e altri poli turistici umbri.

Eolo Cicogna: il volto nuovo con radici profonde

Eolo Cicogna porta con sé una lunga carriera nella gestione finanziaria, conclusasi con la pensione dopo decenni al servizio della Banca Monte dei Paschi di Siena. La sua candidatura nasce da un profondo spirito civico e da una storia personale legata alla solidarietà e al volontariato. Il suo slogan, “servire e non servirsi”, riassume una visione etica della politica.

Nel suo programma, grande rilievo ha il tema della sicurezza: videosorveglianza estesa anche alle frazioni, promozione del controllo di vicinato e maggiore presidio del territorio in collaborazione con le forze dell’ordine. Cicogna denuncia lo spopolamento del centro storico, trasformato in un “museo a cielo aperto” e in un dormitorio privo di vita serale. Propone quindi incentivi al ripopolamento, recupero degli immobili dismessi e sviluppo di un turismo più stanziale, anche attraverso l’ampliamento dell’offerta culturale e commerciale.

Il turismo: forza e fragilità di Assisi

Assisi, con oltre 1,4 milioni di presenze nel 2023 e un incremento del 7% nei primi mesi del 2024, si conferma la prima destinazione turistica dell’Umbria. Eppure, sia Stoppini sia Cicogna riconoscono che la città rischia di restare intrappolata in un modello di turismo “mordi e fuggi”.

Stoppini evidenzia gli sforzi dell’amministrazione uscente: investimenti in parcheggi, trasporto pubblico con navette, riorganizzazione dell’accoglienza nei periodi di punta, come per la recente canonizzazione di Carlo Acutis. Cicogna, invece, critica l’attuale gestione dei flussi, sottolineando il disagio per residenti e commercianti, e propone un cambio di visione urbanistica e logistica.

Viabilità e infrastrutture: il nodo del “Nodino” e i collegamenti regionali

Tema trasversale, quello della viabilità. Entrambi i candidati concordano sulla necessità di risolvere il nodo infrastrutturale che collega Assisi a Perugia e all’aeroporto San Francesco. Stoppini punta sul progetto del “Nodino” e sulla collaborazione con la Regione per il potenziamento della mobilità sostenibile. Cicogna insiste sull’urgenza di riqualificare l’accesso all’aeroporto e le zone artigianali-industriali oggi penalizzate da infrastrutture carenti.

L’ottavo centenario di San Francesco: occasione storica o occasione mancata?

Nel 2026 ricorrerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco: un evento con risonanza internazionale. Stoppini sottolinea il lavoro del comitato locale già avviato dal Comune, con iniziative distribuite lungo l’intero quinquennio. Cicogna, più critico, lamenta l’assenza finora di opere pubbliche significative e propone un rilancio dei percorsi francescani con modelli ispirati al Cammino di Santiago.

Due visioni a confronto, una città da rilanciare

Se da un lato Stoppini rappresenta l’esperienza amministrativa e la prosecuzione di un percorso già avviato, dall’altro Cicogna si propone come l’alternativa, capace di ridare “anima” a una città che rischia l’inerzia.

Entrambi riconoscono l’unicà del patrimonio spirituale e culturale di Assisi, e la necessità di distribuirne i benefici in tutto il territorio comunale, incluse le 21 frazioni. L’uno con l’intento di consolidare e perfezionare quanto già fatto; l’altro con lo sguardo rivolto a un cambiamento radicale, che riporti vivacità e popolazione nel cuore storico della città.

I cittadini di Assisi saranno chiamati a scegliere non solo tra due nomi, ma tra due approcci distinti al governo locale. In palio, non c’è solo la poltrona di sindaco, ma il destino di una delle città più rappresentative del Paese, in un momento storico che potrebbe segnarne il rilancio o la stagnazione.