Comune di Assisi avvia revisione del Piano Acustico urbano

Fratelli d’Italia rivendica vittoria politica e sociale

ASSISI – La questione dei rumori notturni che da tempo affligge diversi quartieri della città trova finalmente un primo riscontro concreto. Dopo settimane di pressioni e denunce pubbliche, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare l’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, riconoscendo implicitamente un ritardo accumulato negli anni. La Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 15 ottobre 2025 segna l’inizio di un percorso che, secondo i Consiglieri di Fratelli d’Italia Serena Morosi e Daniele Martellini, rappresenta una vittoria dei cittadini e una conferma della validità della loro azione politica.

I due esponenti sottolineano come la loro iniziativa abbia costretto il Comune a muoversi, dopo che Regione Umbria e Provincia di Perugia avevano già sollecitato l’adeguamento. “Era impensabile governare un territorio complesso come Assisi con strumenti ormai superati”, dichiarano, evidenziando come l’amministrazione abbia ammesso nero su bianco la necessità di aggiornare il piano a causa dei mutamenti urbanistici e sociali.

Morosi, capogruppo in Consiglio Comunale, rimarca che il risultato ottenuto non è solo un successo politico, ma soprattutto un riconoscimento delle esigenze delle famiglie che chiedono da tempo maggiore tutela della quiete pubblica. “Il nostro compito è trasformare le lamentele in azione politica e ottenere risposte concrete. Questo incarico dimostra che la nostra denuncia ha infranto un muro di immobilismo”, afferma.

Fratelli d’Italia accoglie con favore la decisione, ma annuncia che non si limiterà a registrare il passo compiuto: l’impegno sarà quello di vigilare affinché l’aggiornamento del Piano Acustico non resti un atto formale, ma si traduca in misure tangibili. Tra le priorità indicate figurano controlli più severi e il rispetto delle regole già esistenti, con l’obiettivo di garantire notti più tranquille e una qualità della vita migliore.

I Consiglieri ribadiscono che la pazienza dei cittadini è ormai esaurita e che la Polizia Locale deve intensificare da subito le verifiche. “Il tempo dell’inerzia è finito”, concludono, sottolineando che la questione della vivibilità urbana non può più essere rimandata.

L’intervento dell’amministrazione, seppur tardivo, segna un cambio di passo importante. La vicenda dimostra come la pressione politica e la mobilitazione dei residenti possano incidere sulle scelte istituzionali, riportando al centro dell’agenda il diritto al riposo e alla serenità domestica. In un contesto come quello di Assisi, città di grande valore storico e turistico, la gestione del rumore diventa anche un tema di immagine e di attrattività.

La sfida ora sarà tradurre l’aggiornamento del Piano in azioni concrete e tempestive. Fratelli d’Italia promette di continuare a monitorare ogni fase, mantenendo alta l’attenzione e dando voce alle richieste della comunità.

Fratelli d’Italia – Gruppo Consiliare Assisi

Serena Morosi

Daniele Martellini