Consiglio dei Ministri e Pnrr, per Assisi persa grande occasione

Nella misura 2 del Piano “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si prevede un investimento di 29.000.000 € per la realizzazione di “Progetto Pilota Assisi – Primo Centro Storico libero da auto”. Non sappiamo che cosa prevede questo progetto ma ci ricordiamo quello che è successo nel 1996, Sindaco Giuliano Vitali, quando volle realizzare un progetto finanziato interamente dalla Stato denominato “Vettore Ettometrico” che voleva eliminare l’accesso alla città delle auto. Giorgio Bartolini vinse le elezioni opponendosi alla realizzazione di questo progetto. Se l’Amministrazione aveva la volontà di diminuire la presenza delle auto all’interno del Centro Storico poteva accendere i semafori intelligenti posti alle porte di ingresso che avevo voluto fortemente nella passata Amministrazione e che non ho potuto accendere per la volontà della maggioranza dei cittadini Assisani contrari. Il Sindaco si è presentata ai cittadini dicendo che non avrebbe messo in funzione le telecamere. Oggi condivide il progetto di Assisi senza auto. Il Comune di Perugia, prevede invece la realizzazione di parcheggi ipogei all’interno del Centro storico. E’ un vecchio sogno di molti Amministratori Assisani che non ha trovato mai risposta.

Risulta invece assolutamente necessario realizzare un sistema logistico intelligente che preveda l’eliminazione dei tanti furgoncini che girano in città nei periodi di maggior affluenza.