Doriana Sannipola puntualizza: “Il Sannipola che si candida non ha che fare con me”

Viste le continue telefonate e messaggi che sto ricevendo in questi giorni ho ritenuto necessario fare questo “Post Breve” per dichiarare la mia totale estraneità alla lista del mio omonimo SANNIPOLA Sindaco e che in molti vorrebbero attribuirmi, anche indirettamente (“…alla fine ti sei candidata!”). Quanto alla mia persona devo ancora esprimere le mie scelte in ambito politico come cittadino e libero professionista che vive ed opera nel Comune di Assisi. Per questa scelte mi baserò solo ed esclusivamente sui programmi elettorali degli attuali candidati a sindaco e che vinca il bene comune.

Doriana Sannipola