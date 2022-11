Dove è finito il programma Natalizio? Lo chiede la Lega Assisi

Dove è finito il programma Natalizio? E’ passato più di un mese dal Consiglio Comunale del 30 Settembre nel quale come Lega abbiamo chiesto delucidazioni circa le intenzioni del Comune sull’importantissimo tema del programma Natalizio; ebbene un mese dopo abbiamo sentito proclami su proclami ma ancora non abbiamo un programma chiaro e definito, dicono i consiglieri della Lega Assisi Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani.

Per l’ennesima volta ci ritroviamo oramai all’inizio di Novembre con il sito internet preposto alla pubblicizzazione del (non) programma Natalizio che recita nella sua Home Page.

“Le date e gli eventi riportati nel seguente programma on-line di questo sito web, sono aggiornati al 28/12/2021 IL PROGRAMMA DEL NATALE 2022 È IN COSTRUZIONE”, di sicuro non una bella pubblicità per un Comune come il nostro che dovrebbe essere uno dei primi a presentare un programma ricco e dettagliato.

Facendo brevi ricerche riguardanti altri Comuni anche di Regioni limitrofe la differenza è netta, lascio a chi legge il compito, se vorrà, di fare il paragone in modo da non citare direttamente questi Comuni. L’assessore Leggio aveva promesso una ristrutturazione organizzativa dell’ufficio turistico, che non è avvenuta, nonostante l’assunzione di una responsabile della comunicazione che a quanto pare non funziona affatto.

Ma la domanda è solo una: Assisi cosa ha da invidiare? Perché dobbiamo sempre arrivare all’ultimo?

Non basta presentarsi al TTG di Rimini con tanti buoni propositi e belle parole, servono atti concreti, sempre che non sia già troppo tardi.

Jacopo Pastorelli

Francesco Mignani