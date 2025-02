Elezioni ad Assisi: il centrodestra punta su Eolo Cicogna

Assisi si prepara a una competizione elettorale complessa per la scelta del nuovo sindaco, a seguito delle dimissioni di Stefania Proietti. Il centrosinistra sembra orientato verso la candidatura di Valter Stoppini, attuale vicesindaco con una carriera alle spalle come ispettore capo della polizia di Stato. Dall’altra parte, il centrodestra aveva inizialmente scelto Domenico Di Mascio, ex luogotenente della guardia di finanza e a lungo comandante della tenenza di Assisi. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un nuovo nome: Eolo Cicogna, ex direttore della filiale di Perugia del Monte dei Paschi di Siena. La sua figura, di orientamento civico e cattolico, potrebbe trovare consenso tra le diverse forze del centrodestra.

Le riserve si scioglieranno nelle prossime ore

Elezioni ad Assisi – Al momento, la candidatura di Cicogna rimane non ufficiale per due motivi principali. In primo luogo, ha richiesto del tempo per prendere una decisione anche se su di lui convergerebbe l’attenzione di Roma. È una persona ben nota e rispettata nella comunità, in particolare a Santa Maria degli Angeli, dove risiede. D’altro canto, la proposta di Di Mascio ha trovato alcune resistenze all’interno della coalizione e quindi è tramontata.

La figura di Cicogna, sebbene ancora da confermare, è vista come una scelta di spessore, capace di attrarre l’elettorato cattolico e di oltrepassare le tradizionali divisioni politiche. L’ex direttore della banca si pronuncerà a breve sulla sua disponibilità a candidarsi. Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, le coalizioni stanno lavorando attivamente per definire i nomi dei loro candidati a sindaco.

Nel centrodestra, le possibilità di Cicogna stanno guadagnando terreno. La sua notorietà e la sua reputazione positiva, anche nell’ambito religioso, possono rappresentare un vantaggio significativo. Intanto, il centrosinistra si confronta tra Stoppini e Veronica Cavallucci, un’altra figura civica di riferimento. Entrambi i fronti devono decidere rapidamente, poiché i cittadini desiderano avere a disposizione programmi e nominativi chiari.

Nelle prossime ore, è previsto un incontro tra le varie forze del centrodestra, che potrebbe portare alla definizione del candidato sindaco. Cicogna, in particolare, è visto come un potenziale unificatore, in grado di superare le difficoltà riscontrate nel trovare il profilo giusto per la candidatura, in vista di evitare una terza sconfitta consecutiva del partito.

Sembra tramontata definitivamente l’ipotesi Stefano Pastorelli, Forza Italia. Sul suo nome non convergerebbe nessuna delle forze del Centro destra. E da quanto si sa anche il segretario Forzista, Andrea Romizi, avrebbe chiesto all’ex capogruppo in regione di fare un passo indietro in questa fase. Non siamo certi che Pastorelli l’abbia presa bene

A sinistra, Stoppini è il candidato di riferimento per il Partito Democratico e la sua ufficializzazione è attesa con interesse, anche se non si escludono altre opzioni come appunto quella di Cavallucci. Bisogna vedere su chi arriverà la “benedizione” della ex sindaca, ora presidente dell’Umbria, Stefania Proietti. La situazione è in continua evoluzione, con scadenze incombenti per la presentazione delle liste e dei programmi.

Domani, si svolgerà un evento significativo a Assisi: un dibattito organizzato dalla lista civica “Assisi per tutti”, che avrà come tema “Assisi nuova, tra cultura e turismo”. Interverranno diverse figure politiche, tra cui Nicolangelo D’Acunto, Matteo Fortunati, Gabriele Caldari e Simone Fittuccia. Questo incontro potrebbe fornire ulteriori spunti e chiarimenti riguardo le candidature e i programmi.

Cicogna porta con sé un bagaglio di esperienze significative, avendo ricoperto ruoli di rilievo in diverse filiali del Monte dei Paschi in tutta Italia. La sua preparazione e le sue competenze sono riconosciute, e la sua possibile candidatura viene accolta favorevolmente da ampi settori della comunità.

Il centrodestra, unito, sta cercando di trovare una figura che possa rappresentare al meglio le proprie istanze e, al contempo, attrarre un’ampia fetta di elettorato e Cicogna sarebbe la soluzione ideale. L

La situazione è fluida e richiede attenzione. La prossima settimana sarà cruciale per capire quali saranno le scelte definitive delle coalizioni e quali strategie verranno adottate in vista delle elezioni comunali. I cittadini di Assisi sono in attesa di conoscere i nomi dei candidati e di poter valutare le proposte politiche che verranno presentate.

In sintesi, il panorama politico di Assisi è in fermento, con il centrosinistra che si prepara a sostenere Stoppini o Cavallucci e il centrodestra che sembra orientarsi verso la figura di Cicogna. Le dinamiche interne delle coalizioni e le scelte dei candidati potrebbero influenzare in modo significativo il risultato delle prossime elezioni. La comunità attende con interesse le evoluzioni di questa situazione, con la speranza di poter finalmente esprimere il proprio voto su proposte chiare e concrete.