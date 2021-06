Chiama o scrivi in redazione

PD, confermato il segretario reggente alla Guida del Circolo di Assisi

Mauro Casciola è stato nominato Segretario del Partito Democratico di Assisi in occasione del congresso che ha visto anche la nomina di Camilla Laureti come nuovo Segretario Provinciale e Tommaso Bori come nuovo Segretario Regionale.

Mauro, in carica come segretario reggente negli ultimi mesi, ha presentato una mozione di candidatura che vede nelle prossime elezioni comunali il primo obiettivo di un percorso lungo e ambizioso.

“Abbiamo il dovere di mantenere il Partito Democratico alla guida di questo territorio, dove merita di stare, un partito che in questi cinque anni, insieme al sindaco Stefania Proietti e alle forze di maggioranza, nonostante le tante incontrollabili situazioni avverse (dal terremoto alla pandemia), ha svolto un ottimo lavoro. Stiamo entrando a grandi falcate nella campagna elettorale e i timidi e sconclusionati brusii delle forze di opposizione non possono che certificare che siamo sulla strada giusta. A breve presenteremo il nostro programma al quale stiamo lavorando costantemente ormai da diverse settimane.”

La nomina di Mauro è solo la certificazione di un impegno già cominciato da diversi mesi e siamo sicuri che il forte legame che si sta instaurando con i vertici provinciali e regionali consentirà al nostro circolo di implementare la propria centralità non solo nel panorama locale ma anche in quello umbro.

Non a caso la Presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri e il Consigliere Comunale Paolo Lupattelli sono entrati a far parte delle Assemblee Provinciale e Regionale del Partito Democratico Umbro.