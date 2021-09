Chiama o scrivi in redazione

Sabato 11 settembre proiezione al Pincio del docu-film su Arnaldo Fortini

Sabato 11 Settembre, alle ore 21, al Parco Regina Margherita di Assisi ci sarà la proiezione del docu-film “Arnaldo Fortini: Francescano senza saio”, a cura di Arturo Sbicca.

Un documento esclusivo e di assoluto spessore che consentirà ancora una volta di riscoprire questa figura quanto mai centrale nella storia recente della nostra città. Si tratta di un evento ad ingresso libero, organizzato da Marco Cosimetti, dando così continuità alle occasioni di incontro e riscoperta del patrimonio storico, culturale e ambientale del nostro territorio che si sono già tenute in centro storico e sul monte Subasio.

Come ha affermato il professor Francesco Santucci, “il filmato di Arturo Sbicca su Arnaldo Fortini costituisce un prodotto visivo assai efficace per la conoscenza, non solo dell’illustre personaggio, ma anche della storia della città di Assisi e del suo territorio lungo l’arco di circa un settantennio del Novecento.

Si tratta, infatti, di un lavoro ricco di documenti rari o dimenticati che si alternano a foto e film d’epoca inediti o sconosciuti, nel quale immagini e narrato si fondano con sapiente equilibrio e notevoli capacità evocatrici che suscitano a volte stupore e perfino emozioni.

Dalla sua visione emerge un Fortini grande promotore ed organizzatore di eventi, oltre che un innamorato come pochi della sua terra e uno studioso attento e perspicace del passato di questa. Si tratta, insomma, di un documento

che non può mancare nelle famiglie del Comune di Assisi e che soprattutto i giovani non devono ignorare”.