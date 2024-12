Capodanno ad Assisi: divieto fuochi, petardi e droni in centro storico

Capodanno ad Assisi – In vista dei festeggiamenti per il Capodanno 2024, il Comune di Assisi ha disposto un’ordinanza sindacale per garantire la sicurezza durante le celebrazioni che si terranno in piazza del Comune la sera del 31 dicembre. La piazza ospiterà uno spettacolo musicale del gruppo Panic Funk seguito da un dj set, con un afflusso massiccio di pubblico previsto per l’occasione. Al fine di assicurare un ambiente sicuro e ordinato, l’amministrazione comunale ha stabilito una serie di restrizioni che interesseranno principalmente il centro storico della città.

Il divieto riguarda in particolare l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, mortaretti, razzi e altri dispositivi pirotecnici, nonché la detenzione o l’introduzione di oggetti pericolosi come spray urticanti, giocattoli a controllo remoto e, in particolare, i droni. Il provvedimento avrà validità dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2024 fino alle 8:00 del primo gennaio 2025. La decisione mira a tutelare l’incolumità delle persone, a prevenire situazioni di panico e confusione e a ridurre i disagi agli animali domestici, frequentemente sensibili ai rumori forti, oltre a proteggere i luoghi di valore storico della città, che potrebbero subire danni a causa di comportamenti irresponsabili.

L’ordinanza stabilisce, inoltre, una serie di inviti e raccomandazioni ai cittadini residenti e ai visitatori. L’Amministrazione sollecita tutti ad un uso responsabile dei prodotti pirotecnici, sottolineando la necessità di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare danni fisici a sé stessi e agli altri. Viene ribadito, in particolare, che i “botti” devono essere evitati nei luoghi di aggregazione, nelle aree affollate e, soprattutto, nelle vicinanze di luoghi di cura, culto e in prossimità di edifici e aree di rilevanza storica, archeologica e naturale.

Con l’intento di garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti, la città di Assisi ha adottato questa ordinanza come misura preventiva in occasione del tradizionale passaggio al nuovo anno. Il provvedimento si inserisce all’interno di una serie di misure di sicurezza che, durante le festività, mirano a preservare l’integrità del patrimonio storico e a mantenere l’ordine pubblico, in un periodo dell’anno in cui l’afflusso di turisti è notevole.

In aggiunta, l’Amministrazione ha previsto un rafforzamento della vigilanza nelle aree sensibili, con la presenza delle forze dell’ordine per monitorare il rispetto delle disposizioni e intervenire in caso di necessità. Le misure adottate non si limitano al solo divieto di uso di pirotecnici e droni, ma includono anche il controllo di attrezzature o oggetti che potrebbero essere utilizzati in modo improprio, come bottiglie di vetro o altri materiali potenzialmente pericolosi.

Il provvedimento ha anche lo scopo di preservare il patrimonio storico e culturale di Assisi, che comprende monumenti e aree di grande rilevanza, come la Basilica di San Francesco e la Rocca Maggiore. Questi luoghi, testimoni della ricchezza storica della città, potrebbero subire danni a causa di esplosioni accidentali o dell’uso di materiali pericolosi, motivo per cui è stato imposto il divieto di “botti” nelle loro immediate vicinanze.

Gli amministratori locali hanno espresso la loro soddisfazione per l’adozione di misure che, seppur restrittive, sono necessarie per garantire una festa sicura e serena per la cittadinanza e i turisti che scelgono Assisi come meta per la celebrazione del Capodanno. Il sindaco ha ribadito, inoltre, che la collaborazione di tutti è essenziale per la buona riuscita dell’evento, invitando la popolazione a rispettare le norme di sicurezza e a contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico.

Il divieto di fuochi e petardi non è una novità per Assisi. La città ha già adottato in passato misure simili durante eventi di grande afflusso di pubblico, dimostrando una crescente attenzione alla sicurezza e al benessere collettivo. L’ordinanza di quest’anno si inserisce in un percorso di maggiore consapevolezza e responsabilità da parte delle autorità locali, che puntano a fare della città un esempio di gestione sicura delle manifestazioni pubbliche.

Infine, l’Amministrazione ha invitato i cittadini a rispettare le normative anche al di fuori delle aree interessate direttamente dal Capodanno. L’uso dei fuochi d’artificio e di altri dispositivi pirotecnici rimane vietato anche in altre zone del comune, per evitare incidenti e per tutelare la tranquillità di tutti.

Con queste misure, Assisi si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti, con l’augurio che il Capodanno 2024 possa essere vissuto con serenità e in totale sicurezza.