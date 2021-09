Chiama o scrivi in redazione

Sottosegretario Sileri, geriatria fondamentale, nuovo umanesimo medicina

“Simbiosi ospedale-territorio, casa come primo luogo di cura, prossimità: sono queste le direttrici su cui investire per garantire un’assistenza sanitaria a supporto degli anziani e delle non-autosufficienze che ci aiuteranno a portare la salute nelle pareti domestiche”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo oggi al secondo congresso dell’Accademia di Geriatria ad Assisi.

Ministero della Salute

Ufficio Stampa

Cambio paradigma dell’assistenza sanitaria

“Nel cambio di paradigma dell’assistenza sanitaria che ci apprestiamo a ridefinire, la geriatria ricopre un ruolo determinante. È la disciplina in cui il valore della centralità del paziente trova concreta declinazione, grazie all’approccio multidisciplinare alle esigenze di salute dell’anziano che applica”, dice Sileri. “Dobbiamo lavorare con tempestività a politiche sanitarie che promuovano la prevenzione in età adulta, così da anticipare i trattamenti che consentono a ogni individuo di arrivare alla terza età il più possibile in salute e promuovere stili di vita sani, prevenzione e cura delle cronicità”, conclude.