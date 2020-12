Assisi, approvato il documento finanziario, tasse invariate

Il Comune rileva come il bilancio di previsione non preveda nessun aumento di imposte e tasse (comprese Tari e Imu nè l’istituzione di nuove tasse come l’addizionale Irpef). Tutto questo nonostante la diminuzione di entrate extratributarie (dovute all’azzeramento del turismo a partire da febbraio 2020) quali imposta di soggiorno, proventi dei parcheggi, suolo pubblico e Imu su attività alberghiere, nonché minore gettito da titoli abitativi e multe.

Si punta a investire in personale (335mila euro di risorse per 18 nuove assunzioni tramite concorsi e 2 procedure selettive per progressioni verticali), in opere pubbliche, digitalizzazione e luoghi della cultura. Tra le altre voci i 400mila euro nel 2020-2021 per il nuovo sistema di risalita meccanizzata di Porta Nuova, infrastruttura che non funziona dagli ultimi mesi del 2019 e che tanto ha fatto discutere. E ancora interventi per le strade (500mila euro per la realizzazione di un percorso pedonale protetto tra Assisi e Viole), per le manutenzioni del patrimonio comunale e del verde (stanziati 110mila euro di manutenzioni straordinarie e delle alberature per il completamento del progetto Parco «Regina Margherita»), per le scuole, il sociale, i trasporti.

Per sport, impianti sportivi, politiche giovanili e dello sport stanziati 485mila euro per un nuovo spazio polivalente presso lo stadio Migaghelli, 1,8 milioni da investire (triennio 2021-2023) per la rigenerazione urbana e riqualificazione della piscina comune e complesso sportivo dello Stadio degli Ulivi, per il quale è in corso la progettazione di masterplan a cura del Dipartimento Dica dell’Università degli Studi di Perugia), 3 milioni (triennio 21-23) per la realizzazione del palazzetto dello sport e della rigenerazione urbana dell’area ex Montedison, comprensiva di riqualificazione degli spazi adiacenti al teatro Lyrick non ancora utilizzati. Nel bilancio triennale previsti oltre 600mila euro saranno destinati alla progettazione e realizzazione percorsi ciclabili e pedonali (percorso dei Castelli).