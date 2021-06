Con il Cuore, sul palco Massimo Ranieri e Renato Zero

Con il Cuore nel nome di Francesco, sul palco Massimo Ranieri e Renato Zero

Saranno Massimo Ranieri e Renato Zero gli ospiti della XIX edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco” la maratona di solidarietà dei frati del Sacro convento di Assisi per i poveri del nostro Paese e i dimenticati del mondo. L’evento condotto da Carlo Conti, in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco d’Assisi, andrà in onda martedì 8 alle 21.25 su Rai1 (in replica il 13 giugno alle 17.20, sempre su Rai 1) e in simulcast su Rai Radio1. Quest’anno verranno aiutati, tra gli altri, le mense francescane in Italia, le famiglie colpite economicamente dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e le missioni francescane nel mondo. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare al 45515. Conti, Zero e Ranieri daranno luogo a uno straordinario evento, una serata unica di musica, racconto e solidarietà. Anche quest’anno “Con il Cuore” andrà in onda in diretta radiofonica su Radio1, condotto da Gianmaurizio Foderaro e da Marcella Sullo. “Sono certo che gli italiani guarderanno a Francesco d’Assisi per vivere e manifestare la loro solidarietà per un mondo più giusto e più equo”, ha dichiarato il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato. “Con il Cuore è l’evento solidale che da diciannove anni tende la mano verso coloro che più hanno bisogno. Anche quest’anno con il vostro aiuto e dei tanti francescani sparsi nel mondo, potremo dare vita ad una catena umana che risolleverà e ridarà speranza a coloro che hanno perso tutto o non hanno mai avuto nulla scrivendo le parole futuro, dignità, lavoro nelle loro vite. Bambini, anziani, donne sole, famiglie povere: da Assisi il vostro e nostro aiuto giungerà in Italia e nel mondo seguendo la traccia solcata da Francesco d’Assisi, il Santo della solidarietà della pace e del Creato”. Fino al 30 giugno è possibile donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro con le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile. L’iniziativa è promossa dal Sacro convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito sportivo, con il contributo di Poste italiane. La produzione del programma è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Media partner Radio Subasio e Tv Sorrisi e Canzoni, in collaborazione con Rai Radio1. (FP)