Tari ridotta, ma si può fare di più, Bartolini: «Occorre sostenere le famiglie»

È vero che il Comune di Assisi avrà meno entrate per Imu, Tari, Imposta di Soggiorno ed altre entrate extra tributarie, ma è altrettanto vero che verrà ricompensato da parte dello Stato con contributi per oltre 2 milioni di euro». Secondo l’ex sindaco i danni provocati per gli obblighi di chiusura sono stati rilevanti per i lavoratori autonomi e per le quasi totalità delle attività, alcune delle quali non riapriranno più.

«Occorre sostenere le famiglie tagliando le tasse, investire le risorse che il comune ha a disposizione, snellire la burocrazia ai cittadini che vogliono investire nel campo edilizio – conclude Bartolini -. E qui c’è da dire che il Comune di Assisi è messo male, se è vero come è vero, che per ottenere un’autorizzazione edilizia occorrono mesi e mesi».