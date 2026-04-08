San Francesco e il ringraziamento del Sacro Convento ad Assisi

I frati lodano la città umbra per il successo dell’ostensione

San Francesco – La conclusione della storica ostensione pubblica delle spoglie del Poverello lascia un segno profondo nel territorio. A circa due settimane dalla chiusura dell’evento, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha diffuso una missiva ufficiale indirizzata all’amministrazione comunale e alla cittadinanza. Il messaggio esprime una gratitudine autentica per il supporto logistico e morale ricevuto durante la permanenza dei pellegrini presso la Basilica.

L’equilibrio tra disagi e benefici collettivi

Il Custode ha analizzato con realismo l’impatto della manifestazione sulla vita quotidiana. Se da un lato l’eccezionale afflusso di fedeli ha generato inevitabili rallentamenti e mutamenti nei ritmi urbani, dall’altro l’evento si è configurato come un momento di crescita corale. Secondo fra Marco Moroni, l’esperienza ha rappresentato un tempo di grazia capace di offrire risorse preziose a tutto il tessuto sociale di Assisi, superando la dimensione puramente religiosa per abbracciare quella culturale ed economica.

Trasparenza e solidarietà nei proventi dell’evento

Un passaggio centrale della lettera riguarda la gestione dei contributi lasciati dai visitatori. Nonostante la natura gratuita dell’accesso alla venerazione, la generosità dei pellegrini è stata rilevante. La comunità francescana ha deciso di destinare l’intero ricavato netto alle opere di carità del Sacro Convento. Questa scelta segue una prassi consolidata della fraternità, che già oggi destina in beneficenza gli incassi festivi delle attività commerciali legate al complesso monumentale, riservando i guadagni feriali esclusivamente alla manutenzione strutturale.

Un appello alla generosità per i più fragili

L’attenzione dei religiosi si sposta ora sul futuro e sul sostegno ai più bisognosi. Fra Moroni ha esortato i cittadini e le imprese locali, che hanno beneficiato dell’indotto generato dal flusso turistico, a partecipare a una catena di solidarietà. L’obiettivo prioritario indicato è il supporto alla realizzazione di un hospice regionale dedicato alle cure oncologiche pediatriche. La vera devozione a San Francesco deve tradursi in gesti concreti di prossimità, riconoscendo la dignità umana attraverso l’aiuto diretto a chi soffre e affronta la malattia.