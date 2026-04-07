 Assisi, il libro di Re Carlo III per l’Earth Day

Il sovrano britannico ad Assisi propone un’ecologia integrale

ASSISI, 7 -04-2026 – Una convergenza storica tra la visione ecologica della Corona Britannica e la spiritualità francescana segnerà le celebrazioni del Giorno della Terra nel cuore dell’Umbria. Il prossimo 22 aprile 2026, il Sacro Convento di San Francesco ospiterà la presentazione ufficiale dell’edizione italiana di Harmony. Un nuovo modo di guardare al nostro mondo (Aboca Edizioni), l’opera firmata da Sua Maestà Re Carlo III. L’evento, inserito nel programma del Festival dei Cammini di Francesco, rappresenta un momento di riflessione cruciale sulla necessità di un nuovo paradigma sociale. L’obiettivo è rimettere la natura al centro dello sviluppo umano, in piena sintonia con gli insegnamenti dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco e le sfide ambientali contemporanee, come riporta il comunicato della Basilica San Francesco – Sala Stampa.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 8:30 con una dimensione esperienziale: una camminata collettiva che, partendo da Porta Cappuccini, salirà verso l’Eremo delle Carceri sul Monte Subasio. Questo percorso simbolico intende immergere i partecipanti nel paesaggio amato dal Santo Patrono d’Italia, preparando lo spirito al confronto pomeridiano. Il cuore istituzionale della manifestazione scatterà invece alle ore 17:00 presso la Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso. Dopo i saluti dell’Ambasciatore britannico Christopher Trott, il focus si sposterà sui contenuti di Harmony attraverso un dibattito di alto profilo. Parteciperanno i coautori Ian Skelly e Tony Juniper, insieme a Massimo Mercati, fra Marco Moroni, Marc Palahí e Antonio Caschetto, analizzando la visione “nature-first” come unica via per una bioeconomia realmente circolare.

La serata di mercoledì si chiuderà con un appuntamento cinematografico di rilievo internazionale alle ore 21:00. Sarà proiettato il documentario Finding Harmony: A King’s Vision, già presentato in anteprima al Castello di Windsor lo scorso gennaio. La proiezione vedrà la partecipazione straordinaria del regista Nicolas Brown, autore di opere fondamentali sul pensiero ecologico di Papa Francesco. Il film approfondisce il legame indissolubile tra la cura del creato e la dimensione spirituale dell’esistenza, offrendo una testimonianza visiva della missione di Re Carlo III. Attraverso questa narrazione, il progetto della Circular Bioeconomy Alliance trova un punto di contatto profondo con la comunità dei frati minori conventuali, custodi della memoria di San Francesco proprio nell’anno che precede l’ottavo centenario della sua morte.

La presentazione del volume diventa l’occasione ideale per consolidare l’alleanza tra realtà d’eccellenza che operano per il futuro del pianeta. La Circular Bioeconomy Alliance (CBA), istituita dal sovrano britannico e sostenuta da partner globali come Aboca, promuove modelli economici basati sul capitale naturale rinnovabile. Attraverso i cosiddetti Living Labs, l’alleanza integra scienza avanzata e saperi tradizionali per rigenerare i paesaggi degradati e offrire soluzioni concrete alla crisi climatica. Ad Assisi, questa visione si sposa con l’opera del Centro Laudato Si’, che dal 2024 mobilita la comunità cattolica verso la giustizia ecologica integrale. La sinergia tra queste forze dimostra come il concetto di Harmony non sia un’utopia teorica, ma un modello operativo per una società che intende prosperare in equilibrio con le risorse naturali.

L’organizzazione dell’evento riflette la missione di Aboca, azienda leader nei prodotti naturali per la salute, impegnata nella diffusione di una cultura “One Health”. Fondamentale è anche il contributo della Fondazione Progetto Valtiberina, che attraverso il Festival dei Cammini promuove lo sviluppo sostenibile del territorio dell’Alta Valle del Tevere. Unire la città di Assisi alla Valtiberina in un percorso di senso e bellezza permette di valorizzare la coesione sociale e il dialogo interculturale necessario per affrontare le sfide globali. La presentazione di Harmony si configura dunque come un atto di speranza concreto. Si tratta di un invito rivolto a istituzioni, aziende e cittadini per ridisegnare il rapporto tra Uomo e Natura nel segno di una fraternità universale che superi ogni barriera ideologica per il bene comune.

La scelta di presentare l’opera di Re Carlo III proprio nel Sacro Convento sottolinea l’attualità del messaggio francescano nel contesto della modernità.

· Ore 8.30 – La camminata dell’Eremo delle Carceri: Info e prenotazioni.

· Ore 17 – La presentazione del libro – “Harmony. Un nuovo modo per guardare al nostro mondo”. Info e prenotazioni.

· Ore 21 – Il film – “Finding Harmony. A King’s vision”. Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni: www. festivaldeicamminidifrancesco. it

Il Custode fra Marco Moroni ha evidenziato come l’armonia tra tutti gli esseri viventi sia la chiave per ripensare il nostro rapporto con il Pianeta. Di conseguenza, il lavoro della CBA e il movimento Laudato Si’ trovano in questa cornice la loro naturale dimora spirituale. Il documentario di Brown fungerà da catalizzatore per un dibattito che unisce scienza, fede e politica, elementi indispensabili per una transizione ecologica che sia equa e inclusiva. In tal senso, la giornata dell’Earth Day ad Assisi non sarà solo una celebrazione, ma un punto di partenza per progetti pilota capaci di rigenerare le comunità locali partendo dalla valorizzazione del patrimonio naturale e spirituale.