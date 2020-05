Torna la fiction «Che Dio ci aiuti», un patto per la rinascita di Assisi

Dieci gli ambiti: Assisi sicura; Assisi di tutti e con tutti; Il tessuto socio-economico di Assisi; Il valore della bellezza; Assisi città dei bambini, dei ragazzi dei giovani; Assisi città smart; Ripensare gli spazi; Un nuovo ‘comune’; Ambiente e sostenibilità; Un appello a chi ama la città. Il sindaco Proietti ha parlato di come ripensare il turismo con l’occhio rivolto a quello slow, a quello dei cammini, al Parco del Monte Subasio; in questa ottica è previsto il ritorno alla fruibilità dell’ostello di San Giacomo (chiuso da tempo) e l’apertura di quello di Armenzano, ricavato dal recupero dell’ex scuola. Fra le curiosità, l’investimento da parte dell’amministrazione comunale nella fiction «Che Dio ci aiuti 6», con Elena Sofia Ricci, che porterà la città di San Francesco sui canali nazionali, per un totale di dieci puntate; a luglio l’inizio delle riprese. Fra gli altri settori di intervento la riapertura degli uffici Iat (Informazioni a accoglienza turistica di Assisi) e del sistema museale, con nuovi orari, anche di sera e di notte per evitare affollamenti.

Previsti inoltre interventi sulle scuole, per renderle più sicure e far sì che il territorio sia sempre più smart, così da mettere a disposizione la fibra per internet non solo agli uffici pubblici, alle scuole, alle pro loco. Attese anche dalla presenza degli 80 studenti che arriveranno per il nuovo corso di Planet life design (ospitato a palazzo Bernabei) e che lavoreranno «dentro Assisi e per Assisi». Il documento presentato ieri sarà poi reso disponibile sul sito internet del Comune. Sarà possibile offrire contributi fino al 5 giugno.