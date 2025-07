Assisi ospita giovani francescani in cammino verso il Giubileo

Dal 27 luglio incontri e preghiera prima del Giubileo a Roma

La Basilica di San Francesco diventa crocevia mondiale di giovani francescani dal 27 al 31 luglio, accogliendo centinaia di partecipanti da 26 Paesi per prepararsi al Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV a Roma. L’appuntamento, IX International Meeting Giovani verso Assisi, si terrà al Sacro Convento con il tema “Lights of Hope”, in sintonia con gli 800 anni del Cantico delle creature.

Il programma si sviluppa tra luoghi simbolo come l’Eremo delle Carceri, la Porziuncola, il Protoconvento di Rivotorto e San Damiano, invitando i giovani a riscoprire modelli positivi attraverso il cammino francescano, con tappe di riflessione su desiderio, fallimento, rinascita e partenza. Il pellegrinaggio segna una proposta spirituale intensa, con l’obiettivo di rinforzare i riferimenti interiori dei partecipanti e vivere momenti comunitari di ascolto, condivisione e silenzio.

Il 27 luglio alle 19 si terrà la veglia di apertura nella chiesa inferiore della Basilica, presieduta da fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, mentre il 28 luglio alle 20.30 è prevista la celebrazione eucaristica guidata dal cardinale Mauro Gambetti. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming sulle pagine ufficiali Facebook e YouTube della Basilica di San Francesco.

Dal 1° agosto i giovani raggiungeranno Roma per la liturgia penitenziale e il pellegrinaggio alla Porta del perdono, per poi partecipare alla messa al Seraphicum presieduta da fra Carlos Trovarelli, Ministro generale dei frati minori conventuali. Il percorso culminerà con la veglia e la celebrazione eucaristica a Tor Vergata guidate dal Santo Padre.

Durante il Meeting, i partecipanti saranno incoraggiati a seguire le tracce degli apostoli e dei santi francescani, riscoprendo la centralità di Cristo come luce e speranza. L’esperienza assume un significato forte in un tempo in cui la ricerca di modelli spirituali autentici diventa un’esigenza tra le nuove generazioni.

Il cammino attraverso Assisi rappresenta un ponte verso il Giubileo dei Giovani, confermando la città come capitale internazionale dei giovani francescani che, attraverso attività spirituali e comunitarie, sono chiamati a rinnovare la propria fede. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso che accompagnerà migliaia di giovani a Roma, dove vivranno il Giubileo in comunione universale con il Papa, in un clima di preghiera e festa, portando con sé il carisma francescano come guida per le sfide contemporanee della fede.