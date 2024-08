Assisi rilancia l’iniziativa di solidarietà per la Terra Santa

Assisi rilancia l’iniziativa – Assisi – In occasione del Perdono di Assisi, l’amministrazione comunale ha rilanciato l’iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dai conflitti. Il sindaco Stefania Proietti ha ricordato l’importanza del conto corrente istituito per raccogliere fondi destinati alla Terra Santa.

Le celebrazioni per il Perdono di Assisi sono iniziate questa mattina con l’apertura della porta della Porziuncola e proseguiranno in serata con i Primi Vespri. Il triduo di preparazione alla solennità, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, è stato officiato da Fra’ Francesco Patton, custode di Terra Santa. Durante la cerimonia, Fra’ Patton ha testimoniato le atrocità della guerra a Gaza, che da dieci mesi colpisce soprattutto i bambini.

L’amministrazione comunale di Assisi ha colto l’occasione per condannare nuovamente le guerre che insanguinano molti paesi del mondo. Ad aprile scorso, il Comune ha istituito un conto corrente per aiutare le popolazioni civili vittime dei conflitti, con particolare attenzione alla Terra Santa, sede della città di Betlemme, gemellata con Assisi dal 1989. La causale per le donazioni è “Assisi per le popolazioni civili colpite dalle guerre” e l’Iban è IT83A0103038270000000192903.

Tutti possono contribuire con una donazione. I fondi raccolti saranno inviati alle popolazioni vittime delle guerre, a partire dalla Terra Santa, dove operano i francescani della custodia retta da Padre Francesco Patton. Le destinazioni delle offerte saranno concordate con i francescani, con particolare attenzione ai bisogni dei bambini, e saranno comunicate attraverso i canali media e social del Comune e della città.

Il sindaco Stefania Proietti ha spiegato che la decisione di avviare la raccolta fondi è nata dalla volontà di fornire assistenza e conforto materiale a coloro che soffrono le conseguenze della violenza, dei bombardamenti e delle uccisioni. “Non ci stancheremo mai di ripetere che la guerra è una follia. Come Città di Assisi, non rimarremo mai in silenzio e non possiamo restare indifferenti davanti alle barbarie che si consumano ogni giorno, ogni ora, in Terra Santa e in tanti altri paesi del mondo, anche vicini a noi come l’Ucraina. Abbiamo il dovere di opporci alla ‘terza guerra mondiale a pezzi’, dove in molti territori a esprimersi sono solo le armi. Il nostro unico mezzo è quello di ridare speranza oltre la guerra con gesti concreti di fraternità e solidarietà.”

Le celebrazioni per il Perdono di Assisi continueranno nei prossimi giorni, con numerosi eventi religiosi e culturali che coinvolgeranno la comunità locale e i pellegrini. L’iniziativa di solidarietà promossa dal Comune rappresenta un segno tangibile dell’impegno di Assisi a favore della pace e della fratellanza tra i popoli.