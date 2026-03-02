Centomila pellegrini venerano le spoglie di san Francesco

Assisi accoglie una folla devota in una settimana di grazia spirituale

La prima settimana dell’esposizione delle spoglie mortali del Poverello ha concluso il suo ciclo temporale tracciando un quadro straordinario di partecipazione spirituale e coinvolgimento comunitario. Circa centomila persone hanno affrontato il percorso di accesso alla chiesa inferiore della Basilica di Assisi per condividere un momento di raccoglimento dinanzi alle reliquie del Santo, mentre una cifra superiore ai trentacinquemila fedeli ha trovato spazio nelle celebrazioni eucaristiche svolte nella chiesa superiore, evidenziando un desiderio diffuso di riconnessione con le proprie radici spirituali e di partecipazione consapevole alla comunione dei credenti.

La testimonianza del Custode del Sacro Convento

Fra Marco Moroni, OFMConv, guida spirituale responsabile della basilica conventuale, ha espresso il significato profondo di quanto accaduto nel corso di questi sette giorni, sottolineando come l’esperienza rappresenti ben più che una semplice manifestazione devozionale. Secondo il religioso, il passaggio di migliaia di visitatori attraverso gli spazi della Basilica, caratterizzato da volti sereni e da episodi di intensa emozione spirituale, costituisca la prova tangibile che la comunità riconosce in questo momento un’occasione autentica di incontro con il sacro, slegata da qualsiasi componente spettacolare o frivolezza commerciale.

Il silenzio e il raccoglimento come dimensioni autentiche della fede

L’atmosfera di profondo silenzio e concentrazione che pervade gli ambienti sacri durante il passaggio dei pellegrini rappresenta, secondo il Custode, la conferma che i fedeli ricercano sinceramente un’esperienza religiosa genuina e consapevole. La gratitudine manifestata da moltissimi visitatori nei confronti dell’organizzazione e dell’accoglienza riservata testimonia l’attenzione particolare dedicata dalla comunità francescana nel garantire condizioni ottimali per lo svolgimento di un pellegrinaggio di qualità, capace di rispettare la dignità spirituale dell’evento.

Il ruolo essenziale della rete organizzativa

Moroni ha voluto rivolgere riconoscimenti articolati a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa settimana di grazia, includendo nella sua gratitudine il vastissimo numero di volontari, l’intero corpo dei frati del Sacro Convento, il personale che opera quotidianamente nelle strutture, le diverse articolazioni delle forze dell’ordine, la Prefettura e la Questura territoriale, l’amministrazione municipale di Assisi e le istituzioni regionali dell’Umbria. Ha inoltre sottolineato l’importanza dei contributi spontanei versati dai pellegrini, riconoscendo in questi gesti l’espressione di una solidarietà consapevole che sostiene sia lo sforzo logistico dell’ostensione che le iniziative caritatevoli promosse dalla comunità francescana.

Gli aspetti organizzativi della gestione logistica

Fra Riccardo Giacon, economo del Sacro Convento e responsabile della complessa macchina organizzativa dell’evento, ha fornito ulteriori dettagli circa il funzionamento quotidiano del flusso di accesso. I pellegrini iniziano già dalle prime luci del mattino, a partire dalle 6.30, il loro percorso presso la tenda di accoglienza, muovendosi verso la venerazione in un’atmosfera caratterizzata dal raccoglimento consapevole e dalla gioia di partecipare a un momento straordinario. Il volto dei visitatori riflette chiaramente l’entusiasmo e la consapevolezza di trovarsi ad Assisi per un’occasione di inestimabile valore spirituale.

L’inclusione dei più fragili come priorità etica

Un elemento particolarmente significativo della gestione dell’evento riguarda l’attenzione rivolta ai segmenti più vulnerabili della popolazione. Grazie al coordinamento sinergico con l’amministrazione comunale, un servizio dedicato ha consentito ogni giorno a circa sessanta persone con disabilità motorie di accedere alle spoglie del Santo, concretizzando una volontà di inclusione universale che permette a chiunque di partecipare pienamente a questo momento unico. Questa scelta organizzativa si inserisce all’interno di un processo più ampio di eliminazione delle barriere architettoniche che caratterizzerà progressivamente il complesso del Sacro Convento, rappresentando così una testimonianza della volontà di rendere la spiritualità accessibile a tutti.

La presenza medica come elemento di serenità

Durante tutto il percorso di venerazione è garantita la presenza di personale sanitario specializzato, il quale interviene con competenza e discrezione qualora necessario, assicurando che gli eventuali bisogni medici emergenti vengano affrontati con efficacia e mantenendo intatta la dimensione serena e raccolta dell’esperienza spirituale.

Il contributo della ricerca scientifica

La settimana è stata arricchita da momenti di approfondimento che hanno accostato la dimensione spirituale a quella scientifica. Il professor Philippe Charlier ha condotto nella serata del ventitreesimo febbraio osservazioni sistematiche sulle spoglie mortali del Santo, le cui conclusioni verranno condivise con il pubblico nei prossimi mesi, rappresentando un interessante dialogo tra fede e sapere.

Significativi appuntamenti istituzionali ecclesiastici

Il sabato ventottesimo febbraio la Basilica ha ospitato l’Assemblea dell’intera Conferenza Episcopale dell’Umbria, riunita in sessione plenaria con la partecipazione di circa quattrocento delegati, testimoniando l’importanza che le istituzioni ecclesiastiche regionali attribuiscono a questo evento.

Le modalità di accesso e le avvertenze contro le truffe

Il sistema di prenotazione rimane aperto esclusivamente attraverso il portale ufficiale sanfrancescovive.org, dove i posti si liberano costantemente grazie alla cancellazione consapevole da parte di fedeli che non riescono più a partecipare, garantendo così una circolazione virtuosa di opportunità di accesso. È stata enfatizzata l’importanza cruciale della prenotazione, quale modalità unica e legittima per ottenere il codice QR necessario all’ingresso, avvertendo che qualsiasi altra modalità di conseguimento potrebbe configurare una truffa. La prenotazione rimane indispensabile anche per la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche nella chiesa superiore.

L’orizzonte del centenario francescano

Le iniziative legate all’ostensione si inseriscono all’interno di un più ampio programma celebrativo dedicato all’ottavo centenario della morte di san Francesco, coordinato dal Comitato nazionale presieduto dal poeta Davide Rondoni.

Un appello per la pace in uno scenario di conflitto

Fra Giulio Cesareo, responsabile dell’ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha voluto leggere gli eventi della settimana alla luce dello scenario geopolitico contemporaneo. Secondo il religioso, l’esperienza della venerazione ha confermato che la popolazione desidera profondamente vivere nella fraternità e nell’accoglienza reciproca, valori che san Francesco ha incarnato universalmente. Tuttavia, gli sviluppi internazionali degli ultimi giorni sembrano contraddire radicalmente questa aspirazione collettiva. Di fronte alle spoglie mortali di Francesco, riconosciuto quale uomo di Dio tanto in Oriente quanto in Occidente, il Sacro Convento rivolge un appello pressante ai responsabili della governance delle nazioni affinché ascoltino gli insegnamenti di papa Leone XIV e i desideri autentici dei popoli: abbandonare la strada della violenza per abbracciare quella della diplomazia consapevole, del dialogo costruttivo e della pace duratura.