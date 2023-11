La Natività di Sabbia di Jesolo illumina Assisi

La Natività di Sabbia – La Piazza inferiore di San Francesco ad Assisi è attualmente un cantiere di attività frenetiche. Qui, gli artisti stanno lavorando instancabilmente per trasformare venti quintali di sabbia di Jesolo in un’opera d’arte natalizia. Questa non è una qualsiasi opera d’arte, ma il famoso “Sand Nativity” di Jesolo, un presepe artistico realizzato interamente in sabbia.

L’inaugurazione di questa straordinaria opera d’arte avverrà l’8 dicembre, in concomitanza con la tradizionale accensione dell’albero di Natale, donato quest’anno dalla regione Valle d’Aosta. L’opera, che misurerà 8 metri di lunghezza, 4,5 metri di altezza e 4 metri di profondità, rappresenterà la Natività, arricchita da elementi architettonici tipici della città di Assisi.

Una caratteristica distintiva del presepe sarà la presenza di San Francesco. Quest’anno, infatti, il Sand Nativity di Jesolo celebra l’ottavo centenario del Natale di Francesco a Greccio. Per l’occasione, oltre alla tradizionale installazione a Jesolo, l’iniziativa culturale e religiosa si estende fino ad Assisi, patria di San Francesco.

Il direttore artistico canadese David Ducharme coordina un team di tre artisti internazionali, che hanno iniziato a lavorare sulla sabbia il 21 novembre. Secondo Massimo Ambrosin, direttore del progetto, ogni artista si occuperà di una parte dell’opera, mantenendo comunque un’omogeneità di stili.

La collaborazione con la comunità dei frati è stata fondamentale per la realizzazione di questo progetto. L’obiettivo era di entrare in sintonia con il Sacro Convento e ispirarsi ai valori francescani per onorare il luogo che li ospita.

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo degli artisti di Jesolo, sottolineando come questo evento anticipi la preparazione del Natale del Signore. L’opera artistica, insieme all’albero di Natale valdostano e al video mapping sulla facciata della Basilica di San Francesco, sono considerate meraviglie che rimandano alla grande meraviglia della scelta di Dio di diventare uomo per amore dell’umanità.