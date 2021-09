Le piazze di Francesco, appuntamento il 24 settembre a Bologna

Domani 24 settembre alle 18, in piazza Maggiore a Bologna, in occasione del Festival Francescano si terrà un incontro per i 100 anni della rivista San Francesco su inclusività e povertà con l’Arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Maria Zuppi, Cecilia Strada e padre Enzo Fortunato.

Ogni mese in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare il Santo di Assisi e il suo passaggio. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org e per partecipare all’incontro è necessario iscriversi a questo link: https://www. festivalfrancescano.it/ product/parole-povere/ .

Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno, Perugia, Ancona, Alessandria e Roma il viaggio prosegue verso Bologna dove, raccontano le Fonti Francescane, giungendo in città «tutto il popolo della città correa per vederlo; ed era sì grande la calca della gente, che a grande pena potea giungere alla piazza.

Ed essendo tutta la piazza piena d’uomini e di donne e di scolari, e santo Francesco si leva suso nel mezzo del luogo, alto, e comincia a predicare quello che lo Spirito Santo gli toccava. E predicava sì maravigliosamente, che parea piuttosto che predicasse Agnolo che uomo, e pareano le sue parole celestiali a modo che saette acute, le quali trappassavano sì il cuore di coloro che lo udivano, che in quella predica grande moltitudine di uomini e di donne si convertirono a penitenza…».

«In un momento di smarrimento come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia lasciamoci raggiungere dai gesti di Francesco – ha dichiarato padre Enzo Fortunato -. Incontri come questo sono il segno di una ripresa alla “normalità” che a piccoli passi sta entrando nella nostra vita».

