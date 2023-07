Perdono di Assisi: momento di grazia e riconciliazione, programma

Durante i due giorni di festa, la Porziuncola diventa un luogo di incontro e di preghiera. La Basilica rimane aperta per consentire ai pellegrini di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione, mentre la Piazza della Basilica ospita eventi e spettacoli che arricchiscono le celebrazioni liturgiche.

Il Perdono a Assisi non è solo un momento di riconciliazione individuale, ma anche di comunione fraterna. Ogni anno, migliaia di pellegrini provenienti da diverse parti del mondo si uniscono per condividere questa esperienza di grazia e di perdono. La città si anima di fede e di speranza, creando un’atmosfera unica in cui la presenza di Dio si fa sentire in modo tangibile.

L’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola durante il Perdono si estende anche a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e a tutte le chiese francescane. È un gesto di generosità e di amore divino che abbraccia l’intera comunità dei credenti, offrendo a tutti l’opportunità di ricevere il perdono e la grazia di Dio.

La tradizione del Perdono a Assisi continua a essere viva e vibrante, richiamando pellegrini di ogni età e provenienza. È un momento di riflessione, di conversione e di rinascita spirituale. La Porziuncola diventa un luogo di speranza e di pace, in cui ognuno può trovare conforto e guarigione.

Il Perdono a Assisi è un’occasione preziosa per lasciarsi toccare dal perdono di Dio e per rinnovare il proprio impegno nel cammino di fede. È un momento di grazia che invita tutti a superare le divisioni e le ferite, per abbracciare la misericordia di Dio e per vivere la fraternità universale.

Assisi, con la sua Porziuncola, si prepara dunque ad accogliere i pellegrini di tutto il mondo per vivere un’esperienza di riconciliazione e di grazia. La città si apre alla dimensione spirituale, offrendo un luogo di incontro con il divino e un’opportunità di crescita interiore. Il Perdono a Assisi è un richiamo a vivere nella luce della misericordia divina e a testimoniare la gioia del perdono nella propria vita quotidiana.

Pellegrinaggio verso la “porta sempre aperta” per l’Indulgenza plenaria e la comunione con Dio