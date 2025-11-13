Ritiro interdiocesano ad Assisi sul tema fraternità

13 Novembre 2025 Religioni, Ultime notizie 0
Ritiro interdiocesano ad Assisi sul tema fraternità

Seminario regionale ospita incontro comunitario domenica 16 novembre

Domenica 16 novembre, al Pontificio Seminario regionale Umbro Pio XI di Assisi, si svolgerà il ritiro interdiocesano conclusivo della Scuola di Bibbia e Vita Cristiana “Francesco uomo del Vangelo”. L’appuntamento, aperto alla comunità, rappresenta il momento finale di un percorso formativo che ha accompagnato fedeli e diocesi nel segno della fraternità.

Il vicario generale delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, don Giovanni Zampa, ha sottolineato come il titolo scelto, “…il Signore mi dette dei fratelli…”, richiami il terzo capitolo degli orientamenti pastorali, dedicato proprio alla costruzione di legami fraterni. A guidare la catechesi saranno tre frati: padre Marco Gaballo dei Cappuccini, padre Alfredo Avallone dei Conventuali e padre Saul Tambini dei Minori. Il loro contributo offrirà un approfondimento sul Vangelo secondo Matteo, con particolare attenzione al valore comunitario e alla dimensione ecclesiale.

Il programma prevede l’avvio alle ore 15, con momenti di riflessione e confronto, seguiti da adorazione eucaristica e dalle conclusioni affidate al vescovo delle due diocesi, monsignor Domenico Sorrentino. L’iniziativa si propone come occasione di crescita spirituale e di incontro, nel solco della tradizione francescana che pone al centro la fraternità come fondamento della vita cristiana.

Per informazioni sono disponibili i numeri 389/8227975 e 347/1465023, oltre agli indirizzi email vicario@diocesiassisi.com e vicariopastorale@diocesiassisi.it.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*