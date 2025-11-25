San Francesco rivive nel progetto immersivo internazionale

Tecnologia e cultura unite per l’ottavo centenario del Santo
San Francesco – Un grande progetto culturale e tecnologico prende forma ad Assisi con “CON FRANCESCO”, iniziativa ideata da WAY Experience e Genesi in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco. L’opera, di respiro internazionale, è dedicata alla figura e alla vita del Poverello d’Assisi, in vista dell’ottavo centenario della sua morte, che cadrà nel 2026.
La conferenza stampa di presentazione è fissata per venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 11.00 nella Sala Stampa del Sacro Convento. L’obiettivo è raccontare la storia di Francesco con linguaggi contemporanei, sfruttando le potenzialità delle tecnologie immersive per restituire al pubblico un’esperienza emotiva e partecipata.
Il progetto si configura come un’unica grande opera in Realtà Virtuale, articolata in più scene narrative. Gli spettatori saranno accompagnati dalla voce del Santo lungo un percorso che ripercorre i momenti cruciali della sua vita: dalla conversione radicale alla scelta di povertà, fino alla testimonianza universale di fraternità e pace.
La forza del messaggio francescano viene così tradotta in un linguaggio capace di raggiungere le nuove generazioni, offrendo un’esperienza che unisce spiritualità e innovazione. Empatia, coinvolgimento e accessibilità sono i cardini di un progetto che intende parlare al cuore del nostro tempo, rendendo attuale un patrimonio di valori che continua a ispirare l’umanità.
“CON FRANCESCO” si propone dunque come ponte tra tradizione e futuro, con Assisi ancora una volta al centro di un dialogo mondiale che intreccia cultura, fede e tecnologia.
