San Francesco rivive nel progetto immersivo internazionale

L’Atalanta sfida l’Eintracht, Palladino “Serve la scintilla” "Ogni partita che facciamo diamo il 100 per 100", ha detto Scamacca.

Da EY riconoscimenti a imprese che costruiscono futuro con visione e innovazione MILANO (ITALPRESS) – EY rinnova il proprio impegno a sostegno dell’imprenditoria italiana con una serata di premiazione dedicata alle imprese italiane che si sono distinte per la capacità di affrontare le sfide con visione, innovazione e creare valore nel lungo termine. Menarini, con Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, Azionisti e Consiglieri di Amministrazione, riceve il […]

Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22 JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì, la Cina ha lanciato la navicella Shenzhou-22 dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, segnando la prima missione di lancio d’emergenza nel programma spaziale cinese con equipaggio. La navicella si è separata dal razzo ed è entrata nell’orbita designata. La China Manned Space Agency (l’agenzia cinese […]

Webuild per il Sud, con 2.300 giovani già formati al via 3^ edizione Build Up MILANO (ITALPRESS) – Webuild rilancia il suo impegno per la formazione e lo sviluppo dei territori con la terza edizione di Build Up, il programma che avvicina gli studenti degli Istituti Tecnici al mondo delle grandi opere. La terza edizione è partita dalla città di Barletta, in Puglia, prima tappa di un tour di workshop […]

Fastweb+Vodafone, da telco servizi integrati per l’energia MILANO (ITALPRESS) – Il settore energetico sta vivendo una stagione di profonda trasformazione, con modelli di business che si evolvono rapidamente in uno scenario sempre più interconnesso. In questo contesto le competenze infrastrutturali e digitali di una telco possono tradursi in un vantaggio per i clienti nel mercato dell’energia. Ne ha parlato Federico Negri – […]

Sanofi, investimenti strategici e innovazione per le Scienze della Vita ROMA (ITALPRESS) – In uno scenario internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica, pressioni macroeconomiche, crescente domanda e difficoltà di accesso alla salute, l’Italia è chiamata a definire una politica industriale e scientifica capace di rafforzare la propria competitività nelle Scienze della Vita. Con questo obiettivo si è svolto oggi a Roma l’evento “Guidare l’Innovazione verso una […]

Partenza record per Atp Finals 2026, venduti oltre 31.000 biglietti in 8 ore Pochi giorni dopo la chiusura dell'edizione del 2025, va gia' a mille la corsa al tagliando per la 6^ edizione torinese delle Finals

Mattarella “Le Province sono parte della vita democratica della Repubblica” ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interrogativi che vanno superati conorganici interventi legislativi: il più elementare è se ladimensione territoriale provinciale sia superata, come sembravasottintendere la legge del 2014″. Così il presidente dellaRepubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura della38° Assemblea nazionale dell’Upi a Lecce. “La riflessione suquesti temi richiama principi di fondo di organizzazione dellanostra […]

Intesa tra Jti e Ministero dell’Agricoltura per la filiera tabacchicola ROMA (ITALPRESS) – JTI e il MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’acquisto da parte dell’azienda di fino a 8.000 tonnellate di tabacco italiano all’anno per i prossimi tre anni. L’intesa, firmata oggi alla presenza del Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, e del Presidente e […]