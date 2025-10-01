Senato approva il ritorno della festa nazionale di San Francesco

Villarreal-Juventus 2-2, bianconeri raggiunti al 90° Vantaggio spagnolo, a ruota eurogol di Gatti e rete di Conceicao, alla fine pareggia Veiga.

Doppietta di Hojlund, Napoli batte Sporting 2-1 Al Maradona le reti del danese piegano i portoghesi e regalano i 3 punti agli azzurri.

Flotilla, Crosetto “L’importante è che tutto avvenga senza violenza” ROMA (ITALPRESS) – “Non lo chiamerei attacco ma blocco. Mi auguro che tutto avvenga con calma e razionalità senza che ci sia alcun problema. Le barche sono circondate e dovrebbero essere portate nel porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà per verificare come far rientrare i propri connazionali. L’importante è che tutto tutto […]

Flotilla, Tajani “Italiani saranno condotti ad Ashdod e poi espulsi” ROMA (ITALPRESS) – “L’abbordaggio era previsto. Ho parlato più volte con il ministro Saar affinchè non ci siano azioni violente da parte delle forze armate israeliane, questo mi è stato assicurato. L’importante è che non ci siano reazioni violente. Anche i portavoce della Flotilla hanno garantito che non reagiranno, avranno un atteggiamento assolutamente gandhiano”. Così […]

Il Piemonte rafforza i legami con il Giappone tra cultura e imprese TOKYO (ITALPRESS) – Rafforzare i rapporti con il Sol Levante e promuovere le eccellenze piemontesi in campo turistico, culturale, tecnologico e manifatturiero. Questi i temi al centro della conferenza che si è tenuta presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo, nel corso della quale il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, in occasione […]

Ganna argento europeo nella crono elite, trionfa Evenepoel L'azzurro si piazza secondo alle spalle del fuoriclasse belga, Venturelli d'oro tra le under 23.

Italiano “Friburgo temibile”, Castro “Bologna pronto per grande gara” Dopo la sconfitta di Birmingham con l'Aston Villa, debutto in casa in Europa League per i rossoblu'.

Ue, Labriola (Tim) “Serve coraggio, l’inazione non è un’opzione” TORINO (ITALPRESS) – “L’Europa deve accelerare nei suoi processi decisionali o rischia di perdere centralità e di trasformarsi in un parco turistico. Il mondo di oggi va a una velocità completamente diversa da quella del passato, nel giro di un anno cambia tutto quanto. Oggi abbiamo un processo di definizione di regole e norme che […]

Flotilla, Conte “Meloni la insulta ma dovrebbe difenderla” ROMA (ITALPRESS) – “Poco fa, insieme a un migliaio di studenti universitari, abbiamo mandato un messaggio di affetto e sostegno alla Flotilla e al nostro Marco Croatti, diretti a Gaza per schierarsi pacificamente contro il genocidio in corso. Negli stessi minuti Giorgia Meloni, che fatica a essere la premier di tutti, ha indossato i panni […]