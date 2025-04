Congresso Cardiovascolare Avanzato a Assisi, 4 aprile 2025

Focus su diagnostica avanzata, nuove terapie e imaging

Congresso Cardiovascolare – Il 4 aprile 2025, presso l’Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli, si terrà il congresso sul diagnostica cardiovascolare avanzata, un evento scientifico di rilevanza internazionale che vedrà la partecipazione di esperti del settore. L’incontro è diretto dal Dott. Valter Papa e dal Dott. Andrea Cardona, rispettivamente radiologo e cardiologo dell’USL Umbria 1. L’obiettivo del congresso è approfondire le ultime innovazioni e applicazioni dell’imaging cardiovascolare avanzato, che gioca un ruolo cruciale nel trattamento delle patologie cardiache, sia acute che croniche.

Le tecniche di risonanza magnetica (RM) e tomografia computerizzata (TAC) sono ormai essenziali nella diagnosi delle malattie cardiovascolari, permettendo una visualizzazione dettagliata e precisa che guida sia la terapia che la prognosi. Le recenti linee guida in ambito cardio-radiologico hanno infatti sottolineato l’importanza di queste metodiche nell’approccio clinico a malattie di natura congenita e acquisita, con particolare attenzione ai benefici che comportano nell’individuazione precoce e nel monitoraggio delle condizioni patologiche.

Programma del congresso

L’incontro inizierà alle 08:15 con la registrazione dei partecipanti. Alle 09:00 è prevista l’apertura con i saluti istituzionali, seguiti dalle parole introduttive del Dott. Andrea Cardona e del Dott. Valter Papa, che presenteranno i temi principali dell’evento.

Bozza del testo: secondo evento, due anni dopo il primo, sempre in Assisi della struttura funzionale di Diagnostica Cardiovascolare Avanzata della UslUmbria1. I direttori del corso: dottor Valter Papa e dottor Andrea Cardona ripropongo un update dove si parlerà degli ultimi progressi fatti in tale tipo di diagnostica. La struttura funzionale di Diagnostica Cardiovascolare Avanzata della USLUmbria1 da quando è nata, 2019, ad oggi ha ricevuto pubbliche manifestazioni di plauso e apprezzamento dalle più importanti società scientifiche internazionali in primis la società di CardioRM mondiale e il dottor Cardona, responsabile clinico scientifico e’ stato più volte chiamato a relazionare in diversi consessi scientifici internazionali.

La giornata si concentrerà su diversi aspetti delle patologie cardiovascolari e sulle modalità avanzate di diagnosi. La sessione sulle cardiomiopatie, moderata dai Dott. Andrea Cardona e Adriano Murrone, avrà inizio alle 09:40. In questo ambito, esperti come Stefano Coiro (Perugia) e Fabrizio Ricci (Chieti) discuteranno delle nuove tecniche di imaging per le cardiomiopatie, con particolare riferimento all’impiego della RM cardiaca nelle diagnosi differenziali delle cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico.

Successivamente, alle 11:20, il Dott. Antonio Dello Russo (Ancona) terrà una lettura magistrale sull’imaging avanzato nel trattamento delle patologie valvolari, in particolare nel caso del prolasso valvolare aritmico, tema di grande attualità per i clinici coinvolti nella gestione delle aritmie complesse.

Sessione “Fire Cases”

A seguire, durante la sessione Fire Cases, si presenteranno casi clinici reali che mostreranno l’applicazione pratica delle tecniche diagnostiche. Il Dott. Stefano Sforna (Perugia) avrà il compito di aprire la sessione alle 12:00, seguita da altri casi clinici presentati da Andrea Ferraro e Francesca Garinei.

Focus sull’aritmologia

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:30, la sessione di aritmologia e imaging esplorerà l’importanza delle tecniche avanzate nella gestione delle aritmie ventricolari, con interventi di Giovanni Carreras (Terni) sulla extrasistolia ventricolare e di Giovanni Boni (Foligno) sulle problematiche aritmiche nell’atleta.

Alle 15:10, il congresso offrirà una lettura magistrale sul tema MINOCA/INOCA, condotta dal Dott. Andrea Baggiano (Milano), che approfondirà le implicazioni delle nuove linee guida nelle sindromi coronariche acute.

Sessione TAC Cardiaca

Un altro importante momento della giornata sarà la sessione TAC cardiaca che inizierà alle 16:50 con il Dott. Valter Papa che parlerà delle novità tecnologiche in ambito di tomografia cardiaca. Successivamente, il Dott. Federico Crusco (Foligno) tratterà dell’uso della TC coronarica nel paziente con dolore toracico a basso e medio rischio, un approccio sempre più utilizzato nella pratica clinica quotidiana.

La chiusura dei lavori è prevista per le 18:30, con una discussione finale sulle nuove tecniche di imaging avanzato applicate alla prevenzione primaria e nella gestione delle patologie coronariche, in particolare nel contesto della TC cardiaca e TAVI.

Iscrizioni e accreditamento ECM

L’evento è gratuito e aperto a professionisti in ambito sanitario, con particolare focus su medici cardiologi, radiologi, tecnici di radiologia e infermieri. È in fase di accreditamento ECM, con l’assegnazione di 7 crediti formativi per la partecipazione. Gli interessati possono iscriversi online sul sito www.consultaumbria.com.

Il congresso rappresenta un’opportunità fondamentale per i professionisti del settore di aggiornarsi sulle più moderne tecniche di imaging cardiovascolare, confrontarsi con esperti nazionali e internazionali, e migliorare la propria pratica clinica in un campo in continua evoluzione.