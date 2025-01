Inaugurazione del Nuovo Studio Polimedico di fisioterapia

Inaugurazione del Nuovo Studio – Si è ufficialmente aperto oggi lo Studio Polimedico “DOTTORFISIO” nel centro di Petrignano di Assisi, una nuova realtà sanitaria voluta dal Dott. Alessio Vintrici, fisioterapista con un’ampia esperienza. Questa iniziativa nasce con l’intento di fornire una serie di servizi sanitari diversificati, in grado di rispondere alle esigenze di salute della popolazione locale e non solo.

Il Dott. Vintrici, alla guida di un team di esperti, ha concepito lo studio come un punto di riferimento per il benessere fisico dei pazienti, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare. La presenza di professionisti provenienti da diverse aree della salute consente di affrontare le problematiche sanitarie in modo completo, offrendo soluzioni personalizzate per ogni necessità.

Nel nuovo studio, i pazienti potranno beneficiare di un’ampia gamma di servizi, tra cui fisioterapia, ortopedia, nutrizione, logopedia e chinesiologia. La sinergia tra diverse specializzazioni mediche permette di sviluppare piani terapeutici personalizzati, che tengono conto delle specifiche esigenze di ciascun individuo. Questa filosofia si traduce in un’attenzione particolare al percorso di cura, dal primo contatto fino al recupero completo della salute.

La fisioterapia rappresenta il fulcro delle attività offerte presso “DOTTORFISIO”. Il Dott. Vintrici si propone di supportare i pazienti nel loro percorso di riabilitazione, che può includere il recupero da interventi chirurgici, infortuni sportivi o disturbi muscolari e articolari. Ogni trattamento è progettato su misura, utilizzando tecniche moderne e approcci innovativi per garantire il massimo risultato.

In aggiunta ai trattamenti individuali, il centro offre anche attività di gruppo, pensate per chi desidera migliorare la propria forma fisica in un contesto sociale. La palestra riabilitativa, denominata “FisioGym”, ospita diversi corsi, tra cui ginnastica di gruppo, yoga e pilates, tutti condotti da istruttori esperti. Queste attività non solo promuovono il benessere fisico, ma anche quello psicologico, favorendo un ambiente di condivisione e supporto tra i partecipanti.

Il nuovo studio è stato progettato per garantire un’atmosfera accogliente e professionale. Ogni paziente è accolto con calore e rispetto, con l’obiettivo di instaurare una relazione di fiducia. Il team di “DOTTORFISIO” si impegna ad ascoltare le necessità di ciascuno, proponendo soluzioni che rispettino le tempistiche e le specifiche richieste.

In termini di tecnologia, lo studio è dotato di attrezzature all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento delle patologie. L’utilizzo di strumenti moderni consente di monitorare attentamente i progressi dei pazienti e di adeguare le terapie in base ai risultati ottenuti, garantendo così un percorso di cura sempre efficace e mirato.

“DOTTORFISIO” si propone come partner ideale nel percorso di salute dei cittadini, offrendo supporto e assistenza in tutte le fasi del recupero. Che si tratti di una semplice consulenza fisioterapica o di un controllo specialistico, il team è pronto a rispondere a ogni esigenza.

Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, è possibile contattare il numero 3407727623 oppure inviare un’email a alessio.vintrici@gmail.com. Seguiteci anche su Instagram all’indirizzo dottorfisio_ per scoprire di più sui nostri servizi e conoscere il nostro staff.

Siamo entusiasti di accompagnarvi nel vostro percorso verso una vita più sana e soddisfacente. Vi aspettiamo nel nostro nuovo Studio Polimedico “DOTTORFISIO” a Petrignano di Assisi!