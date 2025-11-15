Usl Umbria 1 rafforza legame con il Serafico di Assisi

Visita istituzionale conferma eccellenza nei servizi riabilitativi

La direzione aziendale e distrettuale dell’Usl Umbria 1 ha effettuato una visita all’Istituto Serafico di Assisi, consolidando un rapporto di collaborazione che da anni garantisce servizi essenziali per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. La convenzione in essere assicura percorsi di riabilitazione funzionale, oltre a soluzioni di residenzialità e semiresidenzialità, rivolte a soggetti fragili che necessitano di cure continuative e di sostegno alle famiglie.

La delegazione, composta dai direttori aziendali Emanuele Ciotti (generale), Ottavio Alessandro Nicastro (sanitario), Roberta Volpini (amministrativo) e dalla direttrice del distretto dell’Assisano Ilaria Vescarelli, è stata accolta dalla presidente Francesca Di Maolo e dai suoi collaboratori. La visita ha permesso di osservare da vicino una struttura riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la qualità della riabilitazione, la ricerca e l’innovazione medico-scientifica rivolta a bambini e giovani adulti con disabilità complesse.

Il direttore Ciotti ha sottolineato l’importanza di un rapporto diretto con il Serafico, definendolo un partner strategico per l’assistenza alle persone più vulnerabili. L’Azienda sanitaria intende ampliare le attività convenzionate, rispondendo al crescente bisogno di salute e rafforzando la rete di sicurezza per le famiglie.

L’Istituto dispone di 86 posti residenziali e 30 semiresidenziali, accreditati per diverse tipologie di utenza: minori con minorazioni plurisensoriali, giovani con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, adulti con elevata intensità assistenziale e soggetti con disturbi del comportamento.

Nei mesi precedenti, il Serafico aveva ricevuto la visita della presidente regionale Stefania Proietti e della direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, che avevano ribadito l’eccellenza dei servizi offerti. La direzione dell’Usl Umbria 1, consapevole della crescente domanda sanitaria, ha confermato la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione con l’Istituto, considerato un presidio fondamentale per la comunità umbra.

La giornata ha rappresentato un momento di confronto operativo e di riconoscimento del valore di una realtà che, con professionalità e dedizione, continua a garantire assistenza altamente specializzata e innovazione nel campo della riabilitazione.