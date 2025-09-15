Al via ad Assisi la rete nazionale delle città di carta

Comieco e Symbola promuovono il manifesto per il riciclo
Ad Assisi prende forma la Rete delle Città di Carta, progetto promosso da Comieco in collaborazione con la Fondazione Symbola, pensato per valorizzare carta e cartone come patrimonio culturale, ambientale ed economico dei territori italiani. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei Comuni aderenti che, nell’ambito della manifestazione “Il Cortile di Francesco”, sottoscriveranno il manifesto della rete. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre dalle 17:30 alle 19:30 nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, giornata candidata a diventare la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, in attesa dell’esame parlamentare del progetto di legge (fonte: comunicato Comieco).
La giornata sarà aperta dall’intervento di S.Em. Cardinale Peter K.A. Turkson, che approfondirà il tema della sostenibilità ambientale alla luce della Laudato Sì. A seguire, Amelio Cecchini, presidente di Comieco, e l’On. Massimo Milani, relatore della proposta di legge, illustreranno l’importanza del riciclo della carta come pratica diffusa e responsabilizzante. Interverrà inoltre Luca Proietti, Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per sottolineare il ruolo delle politiche pubbliche nella gestione sostenibile dei rifiuti cellulosici.
Il momento centrale vedrà la presentazione della rete, guidata da Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, con la partecipazione di sindaci e assessori di Comuni coinvolti, tra cui Federico Basile di Messina, Cristina Consani di Lucca, Daniela Ghergo di Fabriano, Massimiliano Natella di Salerno e Valter Stoppini di Assisi. La chiusura dei lavori sarà affidata a Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, con la coordinazione di Giovanni Parapini, Direttore della sede regionale RAI Umbria.
Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, riunisce oggi circa 3.330 aziende tra cartiere, trasformatori e impianti di recupero. Nato nel 1985 per promuovere l’imballaggio ecologico, è dal 1997 consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone, in linea con le normative ambientali italiane (d.lgs. 22/97 e d.lgs. 152/06)
