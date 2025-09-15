Al via ad Assisi la rete nazionale delle città di carta

Medio Oriente, Tajani “Favorevoli a sanzioni più dure a coloni violenti” ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a esaminare e valutare le proposte della Commissione Europea” sulle sanzioni a Israele. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’apertura dell’anno accademico della S.I.O.I., Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, e della56° edizione del Corso di preparazione al concorso per la Carriera diplomatica. “Siamo […]

TikTok, Trump “Accordo con la Cina, venerdì incontro Xi” ROMA (ITALPRESS) – “Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti d’America e Cina è andato molto bene! Si concluderà a breve. E’ stato anche raggiunto un accordo su una “certa” azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto contenti! Parlerò con il Presidente Xi venerdì. Il rapporto rimane molto […]

Stress e intestino: un legame che pesa sulla salute delle donne MILANO (ITALPRESS) – Una nuova ricerca dell’Osservatorio Yakult svela lo stretto legame tra benessere psico-fisico e salute intestinale. Da un’indagine commissionata da Osservatorio Yakult ad AstraRicerche, emerge che il 57% delle donne si ritiene spesso stressata, contro il 44% degli uomini.Le donne si fanno carico degli impegni privati e familiari più degli uomini (64% vs […]

Mattarella “Diritti dei bambini a rischio, a Gaza condizione disumana” ROMA (ITALPRESS) – “La condizione dell’infanzia nel mondo, costituisce un costante richiamo alle coscienze. I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, dove siamo in presenza di una vera emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia. Penso al ricordo straziante di bambini in condizioni disperate […]

Gravina “Pazienza e costanza, Italia può qualificarsi al Mondiale” "Il movimento e' vivo, gia' si vede la mano di Gattuso", ha aggiunto il presidente della Figc

Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola a Palermo. L’omicidio è avvenuto tra le 9 e le 9:15 e si sarebbe consumato proprio davanti alla farmacia in cui lavorava la vittima: sul posto sono arrivati i sanitari e gli agenti delle forze dell’ordine. -foto col3/Italpress – (ITALPRESS)

Menarini, un ponte con gli Usa contro le malattie che fanno più paura ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo presente in 140 Paesi, che conta quasi 18 mila dipendenti, 18 stabilimenti produttivi in tutto il mondo e 9 centri di ricerca. Il gruppo farmaceutico Menarini mostra una chiara vocazione internazionale in un contesto che vede distanze geografiche sempre più accorciate e ritmi sempre più accelerati nel campo dell’innovazione. Per […]

Mediapartnership fra Italpress e Arab Defense News RIYADH (ITALPRESS) – L’agenzia Italpress potenzia e rafforza il suo notiziario tematico “La Voce della Difesa” grazie ad un accordo di partnership con Arab Defense News, sito leader in Arabia Saudita e nei Paesi Arabi sul mondo della Difesa. L’accordo è stato firmato a Riyadh dal fondatore e direttore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino e dal […]

Azzurro Aouani vince il bronzo nella maratona mondiale Quarta medaglia per l'Italia a Tokyo, oro in volata al tanzaniano Simbu