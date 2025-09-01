Assisi, il comitato Piampiano dona un defibrillatore urbano

Installato davanti al Santuario della Spogliazione

Ad Assisi un defibrillatore è stato ufficialmente donato alla città dal “Comitato Davide Piampiano”, istituito in ricordo del giovane scomparso tragicamente nel 2023 durante una battuta di caccia. Il dispositivo è stato collocato in Piazza del Vescovado, di fronte al Santuario della Spogliazione, un punto di grande afflusso di visitatori e turisti, in particolare per la presenza delle spoglie del beato Carlo Acutis, che sarà proclamato santo il prossimo 7 settembre da Papa Leone XIII.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta nella mattinata alla presenza dei familiari di Davide, del sindaco di Assisi Valter Stoppini e di vari rappresentanti dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha avuto luogo in concomitanza con la partenza dell’edizione 2025 del pellegrinaggio da Assisi a Gubbio lungo la Via di Francesco, con la partecipazione di numerosi giovani, pellegrini e camminatori, tra cui Enrico Bacoccoli, sindaco di Valfabbrica, don Giovanni Zampa, vicario della Diocesi di Assisi, e mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio.

Stoppini ha espresso profonda gratitudine alla famiglia Piampiano per il gesto “così significativo a servizio della comunità, capace di mantenere viva la memoria di Davide e di salvare vite”. Il sindaco ha sottolineato come la scelta di installare il defibrillatore in una piazza sempre animata, e di inaugurarlo durante la partenza del pellegrinaggio, renda evidente il valore simbolico e pratico dell’iniziativa.

“Per noi – ha dichiarato Antonello Piampiano, padre di Davide – è un giorno di gioia. Davide amava profondamente Assisi, era un ragazzo pieno di vita e sensibile agli altri. Questo defibrillatore è il nostro modo per onorare la sua memoria, offrendo sicurezza e supporto ai cittadini e ai visitatori di questa piazza così frequentata”.