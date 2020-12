Carolina Cucinelli dona alimentari e abbigliamento a Casa Riposo Andrea Rossi

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha ricevuto nella sede comunale l’imprenditrice Carolina Cucinelli per un saluto e uno scambio di auguri per questo Natale così diverso per l’emergenza sanitaria Covid-19 e per la conseguente crisi economica i cui effetti sono già purtroppo evidenti.

L’occasione dell’incontro è stata la visita dell’imprenditrice alla casa di riposo “Andrea Rossi” per la consegna di pacchi dono agli ospiti. Carolina Cucinelli e il padre Brunello che ha costruito un’eccellenza nel campo del cachemire non si sottraggono mai a gesti di generosità nei confronti delle fasce più deboli della popolazione umbra.

Questa volta, grazie all’instancabile lavoro di intercessione di Giorgia Brunori, componente del consiglio di amministrazione della casa di riposo, l’azienda Cucinelli ha voluto portare personalmente nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle normative Covid, i regali agli anziani di Assisi. Sono stati consegnati al presidente della casa di riposo Alessio Allegrucci in uno spazio antistante l’ingresso dell’istituto diversi capi di abbigliamento e diversi pacchi alimentari come segno di vicinanza a chi soffre in maniera particolare questa pandemia.