Celebrazioni per il gemellaggio Assisi-San Francisco

Si infittiscono gli appuntamenti della stagione estiva ad Assisi. Tantissime le proposte in calendario tra concerti, spettacoli, eventi sportivi e feste tradizionali. Da segnalare le celebrazioni che ricordano il gemellaggio tra la città di Assisi e San Francisco che avrà luogo nei giorni 20 e 21 giugno.

La sera di lunedì, alle 21,30 è previsto il Galà di Danza sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli (ingresso libero) che prevede l’esibizione della Scuola La Rondine insieme alla Presidio Dance Theatre di San Francisco. Il giorno clou è il 21 giugno con la delegazione americana in visita nei luoghi della città, poi, dopo l’incontro istituzionale nella Sala della Conciliazione, avverrà la presentazione del restauro dell’edicola votiva finanziato da Roots for peace.

Nel pomeriggio la piantumazione di un olivo, simbolo di gemellaggio e di unità di intenti e di pace, alla presenza del vescovo Domenico Sorrentino, nel giardino dei semplici con i rappresentanti di Assisi e San Francisco. Altre due manifestazioni di una certa importanza sono nell’agenda dell’amministrazione comunale: la prima, venerdì prossimo, 17 giugno, in mattinata, quando la città di Assisi ricorderà il 78esimo anniversario della liberazione; la seconda, il 22 giugno, la celebrazione della Festa del Voto a Santa Chiara.

Procedendo con ordine cronologico, questi gli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni. Fino al 18 giugno è in corso il Palio de J’Angeli 800, a Santa Maria degli Angeli, con un programma ricchissimo di iniziative che si concluderà sabato sera con l’assegnazione del Palio 2022.

Giovedì prossimo, 16 giugno, ore 18, sempre a Santa Maria degli Angeli, in piazza Garibaldi, avrà luogo una tappa del Bibliotour per avvicinare i ragazzi alla lettura. Non manca lo sport: sabato 18 giugno, dalle 9 in poi si svolgerà il secondo Hike & Fly Assisi Subasio, evento di camminata e volo nel Parco del Monte Subasio, la partenza è da piazza del Comune. Un pomeriggio di grande musica è assicurato domenica 19 giugno grazie alla rassegna “Incanto sulle vie di Francesco” che vedrà ospitare l’esibizione di diversi cori in location suggestive come la Chiesa Nuova, la Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, Chiesa di Santo Stefano, Chiesa di Santa Margherita e Abbazia di San Pietro, con la chiusura alle 18 nella Basilica superiore di San Francesco.

Da segnalare altri due appuntamenti musicali, curati dalla Fia (Fondazione internazionale Assisi) e Assisi Suono Sacro, che rientrano nella rassegna “Emozioni Umbre”: il concerto all’alba, il 21 giugno, ore 6, sul sagrato della Basilica superiore di San Francesco e il concerto al tramonto, il 23 giugno, alle 19, davanti al Convento di San Damiano. “Con questi eventi, che sono solo un assaggio di tutta l’offerta culturale – ha affermato l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci – entriamo nel vivo nella programmazione estiva della Città di Assisi, che ha preso il via dalla 2 giorni di teatro e musica dedicati a Pasolini. In queste settimane, la Città si animerà di tante iniziative rivolte a un pubblico adulto ma anche ai bambini”

“Possiamo finalmente dire – ha detto l’assessore al turismo Fabrizio Leggio – che siamo ripartiti, dopo due anni di pandemia, e siamo pronti ad accogliere i visitatori che scelgono la nostra città per ammirare la bellezza dei luoghi e vivere l’emozione di proposte di qualità. Ogni giorno, ogni sera, ad Assisi sono organizzate manifestazioni per i residenti, per i cittadini del comprensorio e per i turisti. Per essere aggiornati consultare il sito www.visit-assisi.it e i profili Facebook e Instagram @assisiestate”.