Comune Assisi chiude uffici comunali per aumento contagi Covid

D

a oggi saranno chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali tranne che per i servizi indifferibili. Sarà possibile contattare tutti gli uffici per telefono o via email. I servizi indifferibili (polizia locale, cimiteri, servizi operativi come pronto intervento e reperibilità, socio-assistenziali, protezione civile) resteranno aperti al pubblico ma esclusivamente su appuntamento e previa valutazione da parte dell’ufficio dell’effettiva necessità e urgenza della prestazione.

Il provvedimento, che per ora resterà in vigore fino al 21 febbraio, si è reso necessario in considerazione dell’incremento dei contagi degli ultimi giorni e della diffusione della variante anche nel comune di Assisi.