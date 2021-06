Con il Cuore, nel nome di Francesco, continua raccolta fondi, sms 45515

Continua la campagna di solidarietà “Con il Cuore, nel nome di Francesco” dei frati di Assisi a favore delle famiglie vittime della crisi finanziaria dovuta al Coronavirus. È possibile ancora donare, fino al 30 giugno, inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45515 per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal Covid.

“La generosità non è mancata, ma chiediamo un ultimo sforzo agli italiani, popolo dal cuore grande, per aiutare chi non riesce ad arrivare a fine giornata. Aiutiamo i più deboli, gli ultimi e gli affamati colpiti economicamente dalla pandemia, basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515″: è questo l’appello lanciato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa della Basilica di San Francesco d’Assisi.

“Manca ancora poco per raggiungere l’obiettivo – ha aggiunto – la solidarietà degli italiani non è mancata e non mancherà”. Ogni anno i frati del Sacro convento di Assisi organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, “a tutti gli uomini di buona volontà“, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose nel mondo. L’iniziativa – legata all’evento musicale andato in onda nei giorni scorsi su Rai 1 – è promossa dal Sacro convento e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti si può visitare il sito www.conilcuore.info.