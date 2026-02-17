Congresso Uil Pensionati Umbria rilancia ruolo dei pensionati

Assisi ospita giovedì il nono congresso della Uil Pensionati
Congresso Uil Pensionati Umbria – La Uil Pensionati dell’Umbria si prepara a vivere una giornata centrale per la propria attività sindacale con il nono congresso regionale, in programma giovedì 19 febbraio presso l’Hotel Domus Pacis di Assisi alle 9,30. L’appuntamento, intitolato “Una forza che serve al Paese”, riunirà delegati, dirigenti e rappresentanti istituzionali per definire le priorità del prossimo mandato e rilanciare il ruolo dei pensionati nel dibattito pubblico.
Relazione introduttiva e avvio dei lavori
L’apertura dei lavori è fissata per le 9.30 con la relazione della segretaria generale regionale, Elisa Leonardi, chiamata a tracciare un bilancio dell’attività svolta e a delineare le sfide che attendono la categoria. La dirigente illustrerà le criticità più sentite dagli iscritti, dal potere d’acquisto eroso all’accesso ai servizi sociosanitari, fino alla necessità di rafforzare la presenza del sindacato nei territori più fragili.
9° Congresso Uil Pensionati Umbria – “Una forza che serve al Paese”
Data: Giovedì 19 febbraio 2026
Orario: dalle ore 9.00 (apertura lavori alle 9.30)
Luogo: Hotel Domus Pacis, Assisi (PG)
Organizzazione: Uil Pensionati Umbria
La mattinata proseguirà con i saluti degli ospiti istituzionali e sindacali, momento che tradizionalmente anticipa l’avvio degli adempimenti congressuali. L’assemblea sarà chiamata a discutere documenti, eleggere gli organismi e definire la linea politica che guiderà la Uil Pensionati Umbria nei prossimi anni.
Conclusioni affidate alla guida nazionale
La chiusura dei lavori sarà affidata al segretario generale nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, figura di riferimento del sindacato dei pensionati a livello nazionale. Il suo intervento è atteso come momento di sintesi e rilancio, con un focus sulle battaglie aperte sul piano nazionale: tutela delle pensioni, rafforzamento del welfare pubblico, difesa dei servizi territoriali e valorizzazione del ruolo sociale degli anziani.
Alla giornata parteciperanno anche il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari, e il segretario organizzativo nazionale della Uil Pensionati, Pasquale Lucia, a conferma della rilevanza dell’appuntamento per l’intera organizzazione.
Un congresso che guarda al territorio
Il congresso di Assisi arriva in un momento in cui la condizione dei pensionati umbri richiede attenzione crescente. L’invecchiamento della popolazione, le difficoltà di accesso alle cure e la necessità di politiche di sostegno più efficaci rendono il confronto congressuale un passaggio decisivo. La Uil Pensionati Umbria punta a riaffermare il proprio ruolo di presidio sociale, capace di rappresentare una fascia di cittadini spesso esposta a fragilità economiche e sanitarie.
La giornata di giovedì si preannuncia dunque come un’occasione per consolidare la rete sindacale, rafforzare il dialogo con le istituzioni e rilanciare un impegno che, nelle intenzioni dei promotori, vuole essere sempre più vicino alle esigenze reali delle persone.
