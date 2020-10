Chiama o scrivi in redazione

Frate Jacopa 2020 “Riconoscimento Rosa D’Argento” ad Angela Polselli

Un riconoscimento – quello che verrà conferito in occasione della Festa di san Francesco 2020 in Porziuncola – che nasce dal desiderio di ricordare la profonda amicizia che esisteva tra san Francesco e donna Jacopa dei Sette Sogli (o Sette Soli), un sentimento così profondo che portò la nobildonna romana ad essere presente accanto al Santo durante gli ultimi attimi della sua vita terrena!

Nobile, ma dall’animo generoso e vicino ai piccoli, con questo spirito ogni anno si dona la Rosa argentata ad una donna che, nella realtà in cui vive, dona il suo tempo e le sue forze a chi ha bisogno.

Quest’anno tale riconoscimento verrà assegnato alla sig.ra Angela Polselli.

Dal 1999 la sig.ra Angela lavora come apprezzata e stimata coordinatrice presso la casa di riposo “CASA PADRE DAMIANI” della Diocesi di Pesaro.

Sposata con Carlo Di Loreto, allora volontario presso il CEIS di Pesaro, centro che si occupa di integrazione di persone con handicap psichico, ne condivide la scelta impegnandosi anche lei nel mondo del disagio. Madre di quattro figli, cura il loro processo educativo con dedizione encomiabile.

Insieme con il marito vive una forte esperienza di fede e di crescita spirituale tramite l’ascolto della Parola e la partecipazione ad un gruppo famiglie guidato dalle religiose della “Tenda del Magnificat”. Svolge con generosità il servizio di catechista nella parrocchia di Cristo Re in Pesaro. Fa frequenti viaggi a Gerusalemme e collabora con enti religiosi impegnati in Giordania, Betania, Betlemme ed Africa. Con il marito si impegna nei corsi di preparazione al matrimonio o presso gruppi di famiglie in crisi.

Il 17 marzo scorso il marito inaspettatamente, viste le sue ottime condizioni di salute, nel giro di dieci giorni muore in sala di rianimazione in seguito ad una polmonite da Coronavirus, lasciando un vuoto incolmabile.

Angela insieme ai suoi figli vive questa tragedia con grande fede. Pur provata dalle vicende della vita, seguita a vivere la sua “vocazione” di mamma e di responsabile della casa di Riposo “Casa Padre Damiani” prodigandosi senza risparmio. Amata da tutti i 74 ospiti di Casa Padre Damiani, alcuni in condizioni gravi, dalle loro famiglie e da tutto il personale. Angela irradia attorno a sé serenità e fiducia.

Il suo impegno nella sfera del volontariato a livello locale ed internazionale si distingue per sensibilità ed operosità.

Aiutata e sostenuta da un’autentica spiritualità francescana, vive la sua missione di laica impegnata con semplicità e grande generosità.

Nell’Arcidiocesi e non solo, Angela è un punto di riferimento a livello spirituale e sociale.

Il riconoscimento verrà consegnato alle ore 11 di sabato 3 ottobre 2020, durante la Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal Ministro provinciale, p. Francesco Piloni.

Alle ore 10.30 presso il Refettorietto del Convento della Porziuncola, alla presenza del Sindaco di Assisi, di una rappresentanza dello “Storico cantiere” di Marino (RM) e della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, si terrà la tradizionale “offerta dei fiori”, momento della presentazione di donna Jacopa.

Ricordiamo che sarà possibile seguire in diretta la Celebrazione Solenne delle ore 11 e tutte le celebrazioni in programma, su Facebook e YouTube sui Canali “Frati Assisi” e dalla Web TV del sito www.porziuncola.org e dell’App gratuita Frati Assisi.