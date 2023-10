Gianluca Feliziano Timi è Governatore Confraternita Misericordia

L’importante istituzione della Misericordia di Assisi ha recentemente assistito a un cambio di direttivo in occasione del ventennale della sua fondazione. Dopo un processo elettorale coinvolgente che ha visto la partecipazione attiva delle Consorelle e dei Confratelli, il nuovo Governatore, Gianluca Feliziano Timi, è stato unanimemente scelto come figura guida per portare avanti il mandato della Confraternita. La nomina di Timi, già conosciuto per il suo impegno in seno all’associazione e a livello regionale come Formatore, è stata accolta con entusiasmo e speranze per il futuro della Misericordia.

Il Magistrato, comprendente figure di spicco come il Vice Governatore Baldini Ferdinando e l’Amministratore Tosti Raffaele, è pronto a supportare il nuovo Governatore nella sua missione di continuare il notevole lavoro svolto durante i 20 anni di gestione di Don Maurizio Biagioni, fondatore dell’Associazione e figura di riferimento per la comunità di Assisi.

Il Magistrato è inoltre composto da: Baldini Ferdinando (Vice Governatore), Tosti Raffaele (Amministratore), M. Rita Speziali (Segretaria), Montalti Livio (consigliere), Dionigi Francesca (consigliere), Renga Marika (consigliere). Gli altri organi sono: il collegio dei Probiviri composto da: Begic Zivko Giacomo (Presidente), Aisa Vittorio e Mazzoli Laura. Il collegio dei Revisori dei Conti composto da: Ascani M. Cristina (Presidente), Italiani Santa, Reali Giacomo.

Nel suo discorso di accettazione, Gianluca F. Timi ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha reso omaggio al suo predecessore per l’immenso contributo fornito nel consolidamento della Confraternita. “È mio desiderio”, ha affermato, “che questo nuovo capitolo segni l’inizio di un’ulteriore crescita e sviluppo per la Misericordia. Con l’unione e la collaborazione di tutti, possiamo continuare a servire la nostra comunità e far sì che la Misericordia diventi un’autentica famiglia al servizio di tutti”.