La Basilica di San Francesco si illumina di blu

Assisi aderisce alla Giornata mondiale dell’autismo

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi sarà illuminata di blu, rinnovando l’adesione dei frati del Sacro Convento alla campagna internazionale “Light It Up Blue”. ​

L’iniziativa è promossa da ANGSA Umbria, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus, che si dedica alla sensibilizzazione e all’educazione della cittadinanza riguardo all’autismo. ​

Fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’evento, sottolineando l’importanza di valorizzare ogni individuo e di promuovere una società inclusiva. ​

La campagna “Light It Up Blue” coinvolge numerosi monumenti e edifici in tutto il mondo, che si tingono di blu per richiamare l’attenzione sull’autismo e promuovere una maggiore comprensione e accettazione delle persone con questo disturbo.

L’illuminazione della Basilica di San Francesco rappresenta un segno tangibile dell’impegno della comunità francescana nel sostenere le persone con autismo e le loro famiglie, favorendo la costruzione di una società più accogliente e consapevole. ​

La scelta del colore blu si rifà alla tradizione cristiana antica, dove il blu simboleggia l’umanità e la capacità dell’uomo di guardare verso il cielo, instaurando relazioni con l’Altro e con gli altri. ​

Inoltre, l’iniziativa mira a sottolineare l’importanza delle relazioni e della collaborazione nella costruzione di una comunità più inclusiva, in cui le disabilità possano essere viste come opportunità di crescita per l’intera società. ​

La Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, si celebra ogni anno il 2 aprile con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e promuovere la ricerca e il miglioramento dei servizi per le persone con disturbi dello spettro autistico. ​

In Umbria, oltre all’illuminazione della Basilica di San Francesco, sono previste altre iniziative promosse da ANGSA Umbria e da altre associazioni locali, volte a sensibilizzare la popolazione e a favorire l’inclusione delle persone con autismo nella società. ​

La partecipazione della comunità francescana di Assisi a “Light It Up Blue” rappresenta un esempio significativo di come la collaborazione tra istituzioni religiose, associazioni e cittadini possa contribuire a costruire una società più consapevole e inclusiva, capace di valorizzare le diversità e di sostenere le persone con autismo e le loro famiglie.

La Basilica di San Francesco