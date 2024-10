Riapre il Centro di Aggregazione per Minori ad Assisi

Riapre il Centro – Dal 12 ottobre 2024, il Centro di aggregazione del Comune di Assisi è di nuovo attivo. Questo servizio, totalmente finanziato dal bilancio comunale, è gratuito per le famiglie e si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. La struttura è ubicata nel plesso scolastico di via E. Toti a Santa Maria degli Angeli.

Il Centro offre un ambiente educativo pensato per permettere ai giovani di condividere esperienze significative. Qui, possono esplorare nuovi linguaggi e dare libero sfogo alla loro creatività attraverso diverse attività laboratoriali e ludiche, guidati da educatori specializzati. Uno degli aspetti distintivi del Centro è lo spazio dedicato ai compiti, dove i minori possono ricevere supporto e assistenza da parte degli educatori della Cooperativa Sociale “La Goccia”.

Il servizio è operativo tre pomeriggi a settimana, precisamente il lunedì, il giovedì e il sabato, dalle 15:00 alle 18:00, e rimarrà attivo per tutta la durata dell’anno scolastico. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale per promuovere il benessere e la crescita dei più giovani, offrendo opportunità di socializzazione e apprendimento.

Le famiglie interessate a iscrivere i propri figli possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli al terzo piano, chiamando il numero 0758138290. Questa procedura di iscrizione permette ai genitori di assicurare l’accesso ai propri figli a un ambiente ricco di stimoli e di opportunità di crescita personale e sociale.

Il ritorno operativo del Centro di aggregazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e dei giovani, contribuendo a creare un tessuto sociale più coeso e a garantire un supporto educativo di qualità. Attraverso queste iniziative, l’amministrazione comunale intende non solo favorire l’aggregazione tra coetanei, ma anche promuovere l’acquisizione di competenze e l’integrazione sociale.

La riapertura del Centro è accolta con entusiasmo dalle famiglie e dai giovani del territorio, che vedono in questo spazio un’opportunità per trascorrere il tempo libero in modo produttivo e divertente. Le attività proposte sono pensate per stimolare l’interesse dei partecipanti, permettendo loro di sviluppare abilità pratiche e relazionali in un contesto sicuro e accogliente.

In conclusione, il Centro di aggregazione di Assisi rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità, un luogo dove bambini e ragazzi possono crescere, imparare e socializzare, contribuendo così a costruire un futuro migliore per tutti. Le famiglie sono invitate a cogliere questa opportunità, assicurando ai propri figli la possibilità di partecipare a un progetto educativo stimolante e inclusivo.