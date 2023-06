Sociale Ultime notizie Rivotorto - Rivotorto Map

Rivotorto anniversario Liberazione, davanti cimitero inglesi

Rivotorto anniversario Liberazione – Domani, 17 giugno, alle ore 9, la città di Assisi si unirà per commemorare il 79° anniversario della sua Liberazione. Come tradizione, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Stefania Proietti e dal consigliere comunale Paolo Lupattelli, si recherà al cimitero degli inglesi a Rivotorto insieme ai rappresentanti delle associazioni di militari e combattenti per onorare la memoria dei quasi mille giovani soldati che hanno sacrificato la propria vita in nome del coraggio e della libertà.

Era il 17 giugno del 1944 quando la città di Assisi usciva dall’oppressione nazi-fascista e gli alleati facevano il loro ingresso, segnando un momento storico di grande significato.

Il programma commemorativo avrà inizio alle 9 presso piazza San Giuseppe di Copertino, con la prima deposizione della corona d’alloro. Successivamente, si svolgerà la cerimonia al cimitero del Commonwealth, dove verrà effettuata la seconda consegna dell’omaggio floreale.

Durante la cerimonia, il Comune di Assisi sarà rappresentato dal suo Gonfalone, mentre saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni dei caduti, dei partigiani, dei mutilati e degli invalidi, nonché delle forze armate.

In aggiunta, alle 10.15, sempre nella mattinata, l’amministrazione comunale e il Museo della Memoria ricorderanno il colonnello Valentin Muller, figura di grande importanza che si adoperò attivamente per la salvaguardia degli ebrei. La cerimonia si svolgerà in viale Vittorio Emanuele II, di fronte all’ingresso dell’Istituto Serafico.