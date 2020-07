Tv, Con il Cuore in replica domenica su Rai1 con Conti e Morandi

Dopo il successo di martedì 9 giugno, la serata benefica “Con il cuore, nel nome di Francesco”, condotta da Carlo Conti, con la straordinaria partecipazione di Gianni Morandi, verrà trasmessa in replica domenica 5 luglio alle 15.55 su Rai1. È possibile sostenere, inviando un SMS al 45515, la gara di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal Covid.

«Una gara che continua fino al quindici luglio per stare accanto a chi soffre e non arriva a fine giornata. L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio intere famiglie. Ma con l’aiuto di tutti e con un piccolo gesto sapremo rimetterci in piedi e guardare oltre. Come diceva san Francesco: finché abbiamo tempo operiamo il bene. Con un sms possiamo aiutare chi è in difficoltà e far “ripartire” la nostra cara Italia, la nostra gente» ha dichiarato padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Partner dell’iniziativa l’emittente radiofonica Radio Subasio.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.