XXVII edizione del Premio Rotary Umbria nella città di Assisi

Avrà luogo ad Assisi la XXVII edizione del Premio Rotary Umbria, assegnato dalla Conferenza dei Presidenti dei Rotary Umbri a persone o gruppi che si sono distinti per meriti particolari e per spirito di servizio “al di sopra del proprio interesse personale”, come recita il motto del sodalizio internazionale.

Alla presenza del Governatore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli, del Governatore Eletto Gioacchino Minelli e del Governatore Nominato Paolo Signore, il premio sarà assegnato ai primari dei reparti di terapia intensiva degli ospedali umbri impegnati nella lotta al Covid.

Il premio chiude un biennio nel quale i Rotary Umbri hanno manifestato particolare attenzione alla situazione di emergenza sanitaria: lo scorso anno, la Conferenza dei Presidenti aveva donato 11 letti da terapia intensiva alle strutture ospedaliere e tutti i Club si sono impegnati in service, nei propri territori, per potenziare le dotazioni dei presidi.

L’appuntamento è per sabato 19, ore 12, presso la Sala Stampa del Sacro Convento; sarà possibile seguire la cerimonia in live streaming attraverso il canale YouTube “Rotary Umbria”.