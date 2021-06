Angelana interrompe rapporto con il tecnico Fabrizio Ciucarelli e ds Loris Gervasi

L’ASD Angelana 1930 rende noto di aver comunicato al tecnico Fabrizio Ciucarelli la decisione di interrompere il rapporto inaugurato nell’estate 2020. A Fabrizio, che nelle tre gare ufficiali in cui ha diretto la squadra dalla panchina è uscito imbattuto collezionando due vittorie e un pari, la società rivolge il suo più vivo e sentito ringraziamento per il pezzo di strada fatto assieme, augurando le migliori fortune e ringraziandolo per aver compreso anche la particolarità del momento, in considerazione anche delle difficoltà con cui ogni società dilettantistica dovrà fare i conti nei mesi a venire.

Allo stesso tempo, l’ASD Angelana 1930 rende noto di aver comunicato al direttore sportivo Loris Gervasi la decisione di interrompere il rapporto, in essere dall’estate del 2019. A Loris, che ha affrontato con grandissimo impegno ed entusiasmo due annate particolarmente complicate per via della pandemia, la società rivolge un sentito ringraziamento e un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.