Asd Angelana 1930, da oggi la squadra al lavoro con il nuovo allenatore Buttò

La formazione giallorossa sarà la prima a prendere il via tra le squadre di Eccellenza

Che la voglia di ricominciare sia grande lo si intuisce dando un semplice sguardo al calendario: è solo il 19 luglio, ma la stagione della ripartenza (si spera definitiva) già incombe e l’Angelana ha voglia di fare le cose come si deve. E non a casa la formazione giallorossa sarà la prima a prendere il via in vista della partenza ufficiale dell’annata 2021-22, che vedrà le formazioni umbre di Eccellenza aprire il quadro con le gara di Coppa Italia domenica 22 agosto e poi, sette giorni dopo, inaugurare il nuovo campionato.

Per questo Giorgio Buttò ha voluto che si partisse in fretta, senza stare a pensarci su troppo: la squadra non sarà al completo, ma in linea di massima una settimana d’anticipo rispetto alla concorrenza garantirà di ritrovare quegli automatismi che 9 mesi di stop completo (l’ultima gara ufficiale è del 18 ottobre 2020) hanno finito inevitabilmente per intaccare.

La rosa al servizio di Buttò si compone di 23 elementi, tenuto conto dei 10 riconfermati della passata stagione, i 6 ragazzi saliti in pianta stabile dal settore giovanile e i 7 volti nuovi che hanno caratterizzato sin qui l’estate del diesse Giacomo Cerasa

Tra coloro che lavoreranno da subito in gruppo c’è anche una vecchia conoscenza giallorossa, vale a dire l’esterno offensivo Davide Pauselli, classe 2003, che lo scorso anno aveva fatto ritorno a Gubbio (ha disputato il campionato Primavera 3) e che nelle scorse settimane ha deciso di tornare a Santa Maria degli Angeli e confrontarsi con il calcio dei grandi.

Oggi a Castelnuovo (che nei giorni scorsi è stato tirato a lucido, con Paolo Scopetti che in prima persona ha provveduto a rendere il terreno di gioco pronto all’uso) mancherà qualche elemento, poiché in permesso per completare il periodo di ferie, ma dalla settimana prossima tutto il gruppo sarà al completo. Con Buttò lavorerà da subito il preparatore dei portieri Franco Checcarelli, mentre a turno dalle giovanili saliranno alcuni tecnici per dar manforte a Buttò nel lavoro quotidiano (il primo sarà Riccardo Rosselli).

Di seguito, ecco l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Leonardo Cosimetti (1999), Gianluca Buini (2004), Michelangelo Turrioni (2003)

DIFENSORI: Marco Bolletta (1993), Gabriele Cammerieri (2001), Niccolò Maria Fioretti (2001), Alessandro Galassi (1997), Simone Lucaroni (1999), Tommaso Marani (1996), Riccardo Paparelli (1998).

CENTROCAMPISTI: Flavio Ameti (1993), Leonardo Barili (2003), Daniele Bartolini (2001), Matteo De Santis (1992), Morel Konan (2001), Thomas Ventanni (1991), Andrea Vitaloni (2004).

ATTACCANTI: Lorenzo Capitini (2000), Lorenzo Confessore (2000), Valerio Del Prete (2003), Davide Pauselli (2003), Alessandro Tomassoni (1986), Francesco Vercillo (2003).

AGGREGATI: Federico Barbacci (2004, d), Lorenzo Fagotti (2004, a), Michelangelo Fortebracci (2004, a), Alessandro Logelfo (2005, a), Mattia Lorusso (2005, c), Lorenzo Pugliese (2005, c), Leonardo Sforna (2004, c).

Allenatore: Giorgio Buttò. Preparatore dei portieri: Franco Checcarelli.