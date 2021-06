Chiama o scrivi in redazione

Campus estivo multi sport a Petrignano di Assisi a cura della Asd

L’ asd Petrignano di Assisi, a partire dal 28 giugno, realizzerà un campus estivo multi sport, con lo scopo di far divertire e stare insieme i nostri ragazzi e ragazze, che tanto hanno sofferto, questo periodo reiterato di lockdown. Oltre al calcio realizzeremo molte attività slegate dal calcio, come giochi da tavolo, laboratori musicali, aiuto compiti, piscina, basket e pallavolo. Per maggiori informazioni, contattate i nostri responsabili del settore giovanile dr: Emanuele Mocci : 3317411741

Paolo Amici :+393341297203